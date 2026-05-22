Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Капитан прошлогоднего неудачника УПЛ близок к уходу из клуба
Украина. Первая лига
22 мая 2026, 18:31 |
520
0

Капитан прошлогоднего неудачника УПЛ близок к уходу из клуба

Летом Станислав-Нури Малыш покинет «Ингулец»

22 мая 2026, 18:31 |
520
0
Капитан прошлогоднего неудачника УПЛ близок к уходу из клуба
ФК Ингулец

Центральный защитник Станислав-Нури Малыш не ведет с «Ингульцом» переговоры о продлении контракта, который истекает 30 июня. Об этом корреспондент Sport.ua узнал с самого футболиста.

«Новый контракт не согласовывал. Буду рассматривать разные варианты», – признался 31-летний защитник. Вероятность остаться в Ингульце Станислав-Нури оценил менее чем в 50 процентов.

Напомним, вместе с командой из Петрово Малыш становился чемпионом Первой лиги в сезоне 2023/2024, после чего сыграл за нее 25 матчей в УПЛ, отличившись 2 голами и 1 ассистом.

В текущем сезоне воспитанник стамбульского футбола (сын украинки и турка родился в Киеве, но с детства и до 11 лет жил в Турции) провел 30 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 2 голевых передачи.

За два тура до финиша чемпионата «Ингулец» занимает пятое место в Первой лиге и почти упустил шансы на участие в стыковых матчах за право выступать в УПЛ сезона 2026/2027.

В субботу, 23 мая, команда Василия Кобина сыграет на выезде с «Черниговом». Кстати, для Станислава Малыша этот поединок может стать сотым в Первой лиге. До «Ингульца» он играл во втором дивизионе за клубы, которых уже нет на футбольной карте Украины – одесскую «Жемчужину», херсонский «Кристалл» и «Скорук» из Томаковки.

Ранее стало известно о предстоящем переходе из «Ингульца» в «Колос» левого защитника молодежной сборной Украины Виталия Катрича.

По теме:
Стало известно, сколько Шахтер заплатил за топового легионера
Будковский: «Для нападающего главное – помогать команде и забивать голы»
Украинский тренер: «Этот игрок Динамо переживает вторую молодость»
инсайд Ингулец Станислав-Нури Малыш чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины продление контракта
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
Хоккей | 21 мая 2026, 22:59 3
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб

Яркие матчи на чемпионате мира по хоккею

Миколенко продлил контракт с Эвертоном. Романо раскрыл подробности
Футбол | 22 мая 2026, 14:32 17
Миколенко продлил контракт с Эвертоном. Романо раскрыл подробности
Миколенко продлил контракт с Эвертоном. Романо раскрыл подробности

Украинец подписал контракт на три года с опцией продления на еще один сезон

ОФИЦИАЛЬНО. Объявлял король. Озвучена заявка Норвегии на чемпионат мира
Футбол | 22.05.2026, 18:38
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлял король. Озвучена заявка Норвегии на чемпионат мира
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлял король. Озвучена заявка Норвегии на чемпионат мира
В Динамо вернется известный украинский футболист
Футбол | 22.05.2026, 07:02
В Динамо вернется известный украинский футболист
В Динамо вернется известный украинский футболист
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 22.05.2026, 07:55
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
21.05.2026, 11:01 5
Бокс
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
21.05.2026, 08:44 13
Футбол
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
21.05.2026, 06:41 14
Футбол
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
20.05.2026, 16:50 4
Бокс
ФОТО. Тарас Степаненко сыграл последний матч. Поцелуй газона и слезы
ФОТО. Тарас Степаненко сыграл последний матч. Поцелуй газона и слезы
21.05.2026, 17:05 18
Футбол
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
21.05.2026, 09:51 18
Футбол
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
21.05.2026, 08:23 81
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
20.05.2026, 17:49 5
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем