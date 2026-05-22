Капитан прошлогоднего неудачника УПЛ близок к уходу из клуба

Центральный защитник Станислав-Нури Малыш не ведет с «Ингульцом» переговоры о продлении контракта, который истекает 30 июня. Об этом корреспондент Sport.ua узнал с самого футболиста.

«Новый контракт не согласовывал. Буду рассматривать разные варианты», – признался 31-летний защитник. Вероятность остаться в Ингульце Станислав-Нури оценил менее чем в 50 процентов.

Напомним, вместе с командой из Петрово Малыш становился чемпионом Первой лиги в сезоне 2023/2024, после чего сыграл за нее 25 матчей в УПЛ, отличившись 2 голами и 1 ассистом.

В текущем сезоне воспитанник стамбульского футбола (сын украинки и турка родился в Киеве, но с детства и до 11 лет жил в Турции) провел 30 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 2 голевых передачи.

За два тура до финиша чемпионата «Ингулец» занимает пятое место в Первой лиге и почти упустил шансы на участие в стыковых матчах за право выступать в УПЛ сезона 2026/2027.

В субботу, 23 мая, команда Василия Кобина сыграет на выезде с «Черниговом». Кстати, для Станислава Малыша этот поединок может стать сотым в Первой лиге. До «Ингульца» он играл во втором дивизионе за клубы, которых уже нет на футбольной карте Украины – одесскую «Жемчужину», херсонский «Кристалл» и «Скорук» из Томаковки.

Ранее стало известно о предстоящем переходе из «Ингульца» в «Колос» левого защитника молодежной сборной Украины Виталия Катрича.