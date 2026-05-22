В матче 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в субботу, 23 мая, встретятся «Александрия» и криворожский «Кривбасс».

Поединок начнется в 13:00 по киевскому времени, команды сыграют на стадионе «Ника». Главным арбитром назначен Дмитрий Кубряк.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Александрия» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 16 баллов. «Кривбасс» разместился на седьмой позиции, имея в своем активе 47 пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3,07 для «Александрии» и 2,32 для «Кривбасса». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.