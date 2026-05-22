Англия22 мая 2026, 17:42 | Обновлено 22 мая 2026, 17:58
ФОТО. Король с трофеями. Манчестер Сити красиво прощается с Гвардиолой
Выиграл для Ман Сити все главные трофеи
В пятницу наставник Манчестер Сити Жузеп Гвардиола объявил об уходе из команды по итогам последнего матча нынешнего сезона.
Испанский специалист отработал с Манчестер Сити десять лет и завоевал 20 трофеев, включая шесть титулов АПЛ и одну Лигу чемпионов.
Манчестер Сити красиво попрощался с тренером, выложив фото наставника вместе с главными достижениями – кубками АПЛ, Лиги чемпионов, Клубного ЧМ, Кубка Англии.
Ранее сообщалось, что вместо Гвардиолы команду возглавит Энцо Мареска.
