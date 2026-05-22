Анонс 38-го тура итальянской Серии А: вот и сказочке конец!

Завершение сезона в любом чемпионате и независимо от вида спорта всегда болезненно бьет по фанатам, которые желают побольше матчей своих любимчиков. Минус только в том, что игроки не роботы и не могут играть сутками напролет. Осталась последняя игра и сколько уже не проси, играть более зрелищно вряд ли кто станет, ведь уже мысленно все в отпуске, а кто еще и на Чемпионате мира поиграть желает. В общем, подводим итоги после 38-го тура, зацепив и статистику – вряд ли сильно что-то поменяется и после этого матча, потому пора обсудить все интересно, что там будет и было. Все игры должны были пройти в одно время 16:00 и только 24 мая, но все же разделили их на 3 дня, ведь по сути интриги осталось маловато и нет надобности в едином временном пуле.

22.05. 21:45. «Фиорентина» – «Аталанта». Тотал больше 2.5 за 1.71

Один из последних матчей тура пройдет на «Артемио Франки». Так было задумано изначально, но после перемен игра оказалась первой и пройдет в пятницу, в 21:45. Главный судья Марио Перри.

«Фиорентина» снова удивила своей игрой против более сильного соперника по турнирному положению, как минимум. На этот раз обидели «Ювентус», причем настолько сильно, что обозлили весь «черно-белый» фанатский корпус туринцев. Это подобно «уже ничего не надо, но хочется кого-то покусать». Еще и в большей мере повезло – тотально проиграли по статистике и по игре, как пишут лайвскор-порталы не создали ни единого голевого момента, но забили 2 гола! Помог VAR и ошибки «Ювентуса», а также неоднократно спасал Давид Де Хеа, набравший мощный ход. Рановато списали вратаря и в следующем сезоне точно должен пошуметь!

«Аталанта» после попадания в еврокубках расслабилась, да и в последнее время играла так себе достаточно давно. В прошлом туре желания не было вдвойне, хотя на домашних трибунах так играть не просто нельзя, а запрещено. Фанаты же деньги платят, вы товарищи футболисты им показываете только 1 удар, минимум игры в атаке и даже поражение. Не всем хочется смотреть такой футбол, причем от такого состава, способного играть гораздо лучше. Ну и пусть, уже ничего поменять нельзя, зато надо провести работу над ошибками, изначально тренерскому штабу, а в межсезонье и игрокам тоже.

Последний тур, просто оттянитесь и забейте побольше! Забираем ТБ2.5 за 1.71.

23.05. 19:00. «Болонья» – «Интер». Победа «Интера» за 2.2

Матч пройдет на «Ренато Даль’Ара» 23 мая в 19:00, а судить будет Кевин Боначина.

Вот как не надо, так «Болонья» начала выигрывать, причем даже футбол показывают достаточно неплохой. Веселье еще и в том, что играют не основным составом, да и списывать их оказалось рано – теоретически могут еще и в еврокубки попасть! Правда надо поражение «Аталанты» и крупная победа над «Интером». Да и статистика не самая лучшая, хоть и былые успехи позволили ее улучшить: 46:43. Впрочем, последний матч надо отыграть на все 100%, а дальше можно отдыхать и готовиться к просмотру Чемпионата мира.

«Интер» знатно покуражился в матче 37 тура, хотя победить команда не смогла. Зато основу выпустили и этим удивили общественность – а и вправду, зачем кого-то жалеть, если и так осталось пару матчей. Да, есть риск травм, особенно против аутсайдеров, но если так всех беречь, то надо состав размером, как у «Челси» или подобно любой хоккейной команды. Киву пожалел Димарко, Тюрама, Фраттези, Чалханоглу, Эспозито и Дамфриса – первый с замены вышел, остальные смотрели на партнеров со скамейки. Один из немногих матчей «Интера», где был xG 2.71, ведь еще и били точно, владели мячом 74%, но снова этот пункт статистики ничего не решил: 1:1 с «Вероной» при такой игре даже не удивление, а парадокс. Что ждать от последнего тура? Подобного веселья, как и в прошлом, не более того.

«Интер» точно захочет завершить сезон на мажорной ноте и будет играть на победу – 2.2. ТБ2.5 за 1.57 тоже может быть.

23.05. 21:45. «Лацио» – «Пиза». Победа «Лацио» за 1.57

Матч состоится в субботу на «Стадио Олимпико» в Риме, в 21:45. Удивитесь, но накал страстей будет сдерживать главный арбитр Мария Соле Феррьери Капути, а помогать ей будет Марко Эммануэле, Андреа Ньедда.

Еще одна битва проиграна «Лацио», причем с треском и почти без шансов. Третий матч без голов, всего 2 удара в створ и если кому там понравится, владели мячом 51% времени. Маловато будет, причем Сарри как игру изменил на лучшее, так ее и уничтожил, вернувшись к традиционной защите в решающих матчах. К примеру, Фабрегас и об атаке не забыл, обратившись к обороне. Сарри же первый тайм проспал, а второй тем более. Грядет серьезная перестановка в тренерском цехе команд Серии А или же все останутся при своих? Для «Лацио» пока главное победить худшую команду лиги, а дальше уж надо думать.

«Пизе» терять явно нечего, потому последний тур словно прощанье с вышкой и все тут. Так и есть, смогут ли испортить настроение «Лацио» тот еще вопрос и в это не верит почти никто. 8 поражений подряд говорят сами за себя: в них команда забила всего 3 гола, а пропустила аж 20. Худшая защита лиги, нападение тоже полный мрак и 2 победы так и осталось – вполне по делу вылетают и выделить особо некого. Перестройке быть, а насколько глобальной она будет, уже решится в межсезонье.

Ну здесь все понятно: П1 за 1.57 смотрится лучшим образом.

24.05. 16:00. «Парма» – «Сассуоло». «Обе забьют – да» за 1.71

Игра пройдет в воскресенье на «Эннио Тардини» в 16:00. Главный арбитр Никколо Туррини.

Достаточно крутая игра «Пармы» против «Ромы» сменилась на полный провал в игре с «Комо» в прошлом туре. Правда игрой назвать это сложно, ведь нанесли всего 2 удара, всего 34% владели мячом, создав по сути один голевой момент. Хоть оценки у защитников не лучшие, но они и Судзуки смогли все же остановить навалу «Комо», которая завершилась всего одним голом. Своего рода достижение, но прямо сейчас надо думать о будущем, потому как подобные ошибки будут оборачиваться знатными провалами. Да и последний матч, еще на своем стадионе надо провести с достоинством. Хотя бы ради фанатов.

«Сассуоло» проводит ударную концовку сезона и радует поклонников красивым футболом. Последние 2 игры завершились поражениями, но не критично – уже ничего команде не надо, только наслаждаться игрой и все. Травмированы: Валюкевич, Канде, а Болока там прописан давно и только интересно: а вернется ли он в следующем сезоне? Контракт до 2028-го, потому скорее всего должен. Остальные в хорошем расположении духа и готовы бороться.

Здесь достаточно равная пара, потому можно ставить на «Обе забьют – да» за 1.71 и скорее всего будет 1:1.

24.05. 19:00. «Наполи» – «Удинезе». Ф1(-1) за 1.74

Матч пройдет в воскресенье на стадионе имени «Диего Армандо Марадоны» в 19:00. Главный судья Андреа Занотти.

«Наполи» разнесли в прошлом туре «Пизу» 3:0 и этим подтвердили свое желание играть в ЛЧ, которое уже никуда не уйдет, как не сыграй последний матч. Гордость не позволяет отдать серебро, а Конте обещал выкладку на полную, ведь осталась 1 игра и можно поднапрячься. Тем более, не так много игроков вызваны в сборные, потому лучше загрузить их сейчас, чем после отпуска с кругленькими пузиками. Радостная новость: Хойлунд остается в Неаполе, его выкупили почти за бесценок, оставив атаку приоритетной. Защиту бы усилить, если не собираются распускать остальных, то больше никого и не надо. По традиции на каждую позицию можно по игроку, этого и достаточно.

«Удинезе» и дальше продолжает играть интересно, никому не хочется сдаваться, но бороться продолжают. В прошлом матче правда один дед испортил статистику, хотя ему можно. В последнем туре настроение подобное, играть могут все заинтересованные. Заноли точно не поможет, а вот Дзаньоло и Эккеленкамп могут пропустить игру просто ради отдыха. Такой и настрой на игру – играть спокойно и по возможности красиво, уже на балансе «Удинезе». У никого нет желания спорить, потому вот как-то так.

Можно попробовать Ф1(-1) за 1.74 – «Наполи» способны на хороший футбол!

Оставшиеся матчи состоятся в воскресенье и начнутся в одно время – 21:45.

24.05. 21:45. «Верона» – «Рома». Победа «Ромы» с форой (-1.5) за 1.95

«Марк Антонио Бентегоди» прощается с Серией А минимум на сезон. За порядок отвечает Симоне Соцца.

«Верона» поздравила «Интер» своей игрой, которую можно назвать «интересно и только». Целый матч терпели крушение, могли проиграть минимум 0:6, а по итогу вообще свели матч к ничье. Большая удача, максимум везения и минимум ошибок помогли заработать очко с чемпионом. Приятно, но ни на что это не повлияет и спасти сезон никак не позволит. Монтипо спасал, а Эдмюндссон хоть и забил автогол, все равно почти всеми был признан лучшим игроком матча – «Верона» в своем стиле: удивительных новостей больше, чем хорошей игры.

«Рома» одолела «Лацио» в римском дерби и поднялась на четвертое место! Помог «Ювентус», который непонятно как уступил «Фиорентине», но такой подарок «волкам» только в радость. Есть 4 победы подряд, статистика 57:31 – Гасперини команде чего-то подсыпал, что они так интересно и удачно играют в концовке сезона? Теперь осталось самое малое: добыть минимум ничью, а лучше победу, чтобы остаться в зоне ЛЧ и впервые с сезона 2018/19 туда попасть. Тогда даже к 1/8 финала дошли: пора повторить? Состав позволяет, еще будут усиливаться, но это уже вопросы на межсезонье. Сейчас же «Рома» в полном порядке.

«Роме» нельзя терять очки, если хочется в ЛЧ. Им конечно же хочется, потому заберем пожалуй фору с (-1.5) за 1.95 и может снова забьет Мален.

24.05. 21:45. «Кремонезе» – «Комо». Тотал больше 2.5 за 1.66

Матч состоится на стадионе имени «Джованни Дзини». Главный судья Фабио Мареска.

«Кремонезе» грає матчі свого життя і, завдяки двом перемогам поспіль, ще має шанси на збереження місця у лізі. Все залежить від хлопців із Кремони, але також потрібно, щоб програв і «Лечче». Якщо так вийде, а «Кремонезе» здобуде нічию, то відбудеться «золотий матч», і цього чекають фанати, ну а команди серйозно не бажають грати ще. Зовсім не дивно, що після повернення Варді пішли перемоги, і саме заради Джеймі решта повинні викластися на всі 100 і навіть 1000%. Ну і, звичайно ж, заради збереження місця в Серії А теж, що вже там. Башіротто і Бондо травмовані, а решта можуть грати.

«Комо» снова выиграл 1:0, но 6 сэйвов Судзуки дали ему не только оценку 8+ по разным версиям, а еще и счет более лояльный сохранили. В этот раз Фабрегас дал указание атаковать и давить, что получилось: xG 2.91, 67% владение, 23 удара и это все против 0.43, 33% и двух ударов соперника. Такое «Комо» нравится всем и назначение Хаби Алонсо в «Челси», как минимум сохраняет шансы на отсутствие необходимости менять тренера. Именно «синие» хотели урвать себе Ираолу или Сеска, но выбрали другого испанца. На игроков «Комо» очередь, хотя пока тоже минимум слухов по каждому. Не хочется разрушения такой банды, потому пусть немного состав «почистят», чисто косметически и вперед в еврокубки!

Заруба ожидается мощнейшая, ведь парни из Кремоны вылетать не желают, но против них монстр Сеска Фабрегаса, который ошибок не прощает. Голам быть: ТБ2.5 за 1.66!

24.05. 21:45. «Лечче» – «Дженоа». Тотал больше 2.5 за 2.3

Игра пройдет на «Виа дель Маре», а судить будет Даниэле Довери.

Последний шанс «Лечче» на сохранение прописки в Серии А, причем они же сами его себе оставили, вырвав победу в игре против «Сассуоло». И это уже в новом, но привычном стиле «играем без мяча, но забиваем и побеждаем». Как-то его надо будет попроще назвать, ведь явно случится такое еще и не раз: 26% владение мячом и «Лечче» ни в чем не уступало сопернику! Ударов в створ по 6, угловых даже больше: 8 против 2, а голевых моментов 3 против 6, но все успешно реализованные. Стулич с Гандельманом сотворили чудо на 96-й минуте и оставили команду пока на 17-м месте. «Золотой матч» все еще реален, если «Лечче» проиграет, а «Кремонезе» сыграет вничью. Правда не желает его совсем никто, а у парней из Кремоны соперник посложнее.

«Дженоа» снова не смог победить, уступив в прошлом туре «Милану». На домашних трибунах попрощались с Русланом Малиновским и да, он официально уходит из команды. Де Росси не в восторге, но что уж делать – сезон провели не лучший, потому скорее всего и финансирование сократили. Станут хуже, хотя состав и без Малиновского пока в полном порядке. Больше времени получат на поле Эхатор, Аморим и может наконец-то на полную раскроется Бальданзи. В последнем туре не сыграет Витинья из-за дисквалификации, а Нортон-Каффи, Остигард, Онана, Мессиас и Корне травмированы.

Еще один принципиальный матч для одного из претендентов на вылет, но с лучшими шансами на победу. П1 «Лечче» за 1.76 смотрится как-то неубедительно, потому пусть будет ТБ2.5 за 2.3.

24.05. 21:45. «Милан» – «Кальяри». Тотал меньше 2.5 за 2.15

Последний матч сезона на «Сан-Сиро», судить который будет Марко Гуида.

«Милан» в прошлом туре победил и добыл 3 очка, которые позволили вернуться в топ-3. На второе место тоже могут подняться, но надо поражение «Наполи» и уверенная победа с хорошей разницей голов. Радует, что «россо-нери» забивать хоть начали и стабильными остаются лишь некоторые вещи: шикарный костюм Аллегри и 3-5-2 тактика. Модричу уже дают побольше отдыха и это вполне оправдано, ведь есть кому себя проявлять – Атекаме воспользовался шансом, хотя Фофана и Яшари сыграли так себе. Сразу 3 игрока пропускали прошлый тур из-за дисквалификации, потому их возвращение будет приятным подарком для главного тренера. Пока еще могут потерять место в ЛЧ, потому минимум ничья нужна, а победа еще нужнее.

«Кальяри» продолжает играть в своем стиле и владея 45% мячом добыли победу, совершив камбэк. Ударов сделали больше, угловых тоже, Эспозито забил и о чудо, защита отыграла отлично, почти даже без критических ошибок. Все равно, команда может лучше, но надо центрфорвард толковый, парочка вингеров и фланговых защитников. А ну и вообще минимальное: заставить Пизакане попробовать игру в атаке или хотя бы с балансом. Защитный футбол команде идет, но фанаты нервничают, особенно когда результата нету. Правда чаще показатели лучше при никакущей игре – Греция так Евро выиграла, может пора новым сенсациям в следующем сезоне? За 38 игр такое нереально, если честно.

«Милан» все еще может покинуть зону ЛЧ, потому проигрывать нельзя. Забивать много тоже вряд ли станут: ТМ2.5 за 2.15, фирменные 1:0 от Аллегри скорее всего гарантированы.

24.05. 21:45. «Торино» – «Ювентус». Тотал больше 2.5 за 1.74

Туринский «Олимпико» очень рад принять дерби в последнем туре и как раз решится, чей же город: в первом круге была ничья. Судить будет Лука Цуфферли.

«Торино» упорно продолжает чередовать хорошие игры с плохими, но играют в целом очень даже правильно. Так и нет баланса защиты с полузащитой, можно попробовать больше на атаку сыграть, хотя лучше бы фланги еще задействовали, но не в лице Педерсена и Симеоне – аргентинцу лучше в центре нападения или около того. Влашич хорош, Лазаро тоже уже в порядке. Остальным тоже лучше не расслабляться, ведь всего одна игра никого не загрузит, как морально, так и физически.

«Ювентус» одним своим поражением «Фиорентине» в прошлом туре чуть ли не перечеркнул свои планы на Лигу чемпионов и место в тройке – как назло все конкуренты выиграли, а «Аталанта» уже «старой синьоре» ничем не мешает. Тучи сгущаются: надо обязательно побеждать и верить в поражения «Ромы» и/или «Милана». Непростая предстоит задачка, учитывая не лучшее настроение после проигрыша. Да и понять команду можно: только вот в серебро поверили, как вообще могут закончить на шестой позиции – крутое пике! (не Жерар). Статистика 59:32, среди лидеров травмированных нет.

«Ювентус» все еще хочет вернуться в зону ЛЧ, потому должен рвать и метать, покорив свой стадион и город напоследок. ТБ2.5 за 1.74 забираем, «Торино» может и ответить голами.

Статистический раздел

И так, пусть в последнем туре еще будут забиты голы и явно кто-то удивит, но слишком громких сенсаций ждать вряд ли стоит. По сути, стоит вопрос четвертого и 17-го места, а остальные отыграют в свое удовольствие. Лаутаро и Димарко с лидерских позиций никто не сдвинет, потому и здесь интриги 0. Традиционно стоит отметить «Интер», который попал почти везде в топ-категориях. Оно и не странно, чемпионы же! По красным никто не пробил 10+, желтых тоже больше 85 даже не было – чемпионат прошел относительно ровно, хотя местами интриги было предостаточно.

В общем, надо все обсуждать в обзоре всего чемпионата, а пока привычный набор статистических показателей, начиная с команд:

Владение мячом: «Комо» (61.4 %), «Интер» (59.8 %), «Наполи» (58.7 %).

«Сухие» ворота: «Комо» (19), «Интер» (18), «Рома» (17).

Зрители: «Милан» (73 305), «Интер» (73 020), «Рома» (61 796).

Удары в створ: «Интер» (6.1), «Ювентус» (6.0), «Комо» (5.1).

Точные передачи: «Интер» (481.7), «Наполи» (481.2), «Комо» (461.1).

Точные длинные передачи: «Болонья» (30.7), «Аталанта» (25.6), «Торино» (24.9).

Точные поперечные передачи: «Интер» (6.9), «Милан» (4.9), «Болонья» (4.8).

Угловые удары: «Интер» (237), «Аталанта» (212), «Наполи» (205).

Перехваты: «Верона» (10.2), «Рома» (9.4), «Пиза» (9.1).

Отборы: «Верона» (18.6), «Лечче» (18.0), «Дженоа» (17.2).

«Верона» в топе по среднему числу нарушений за матч (15.9) и по желтым (82). Топы по красным: «Лацио» (9), «Болонья» (6) и у «Пизы» с «Пармой» по 5.

Лучшие игроки из «Интера» и весьма интересно, кого же выберут MVP сезона, ведь достоин каждый! У Лаутаро и Димарко по 23 в системе гол+пас, а у Тюрама 19. У Маркуса относительный баланс 13+6, Мартинес имеет 17+6, а у Федерико 6+17 – крутая банда собралась у Кристиана Киву! А ведь еще Эспозито имеет 6+4, Бонни 5+4, Чалханоглу 9+4, Зелинськи 6+3, Барелла 3+7. Лучше вряд ли можно придумать, причем это ж далеко не все, кто вложил душу в «золотой дубль».

Также другая интересная статистика по основным показателям:

Удары в створ: Эдон Жегрова (2.3), Лаутаро Мартинес и Никола Крстович по 1.7.

Удары: Никола Крстович (5.0), Эдон Жегрова (4.8), Душан Влахович (4.4).

Точные передачи: Амир Ррахмани (76.8), Мануэль Локателли (74.2), Хакан Чалханоглу (68.8).

Точные длинные передачи: Никола Моро (7.5), Лука Модрич и Мануэль Локателли по 5.6.

Успешный дриблинг: Эдон Жегрова (5.1), Джонатан Роу (2.8), Жуниор Мессиас (2.7).

Упущенные голевые моменты: Мойзе Кин (18), Лаутаро Мартинес (16), Маркус Тюрам (15).

Отборы: Патрицио Мазини (4.3), Алиу Фадера (3.3), Филип Костич (3.3).

Перехваты: Роберто Гальярдини (2.2), Джорджо Скальвини и Армель Белла-Кочап по 2.2.

Выносы: Ардиан Исмайли (7.7), Джамиль Зиберт (7.5), Лео Остигард (7.4).

«Сухие» ворота: Жан Бюте (19), Миле Свилар (17), Ян Зоммер (15).

Идрисса Гуйе больше всех фолит в среднем (3.7), а по желтым на первое место выбрался Марин Понграчич – у него их 12, а следом идет Хакобо Рамон, у которого 11. Тройло так никто и не превзошел по красным, но Уэсли составил компанию: у обеих по 2, а дальше куча игроков имеет по одной. Всего красных получило 57 игроков, а желтых 329. Не самый буйный сезон, но в прошлом по ЖК было такое же число провинившихся, а по КК 66, с двумя вратарями, в том числе.

Если подметить в общем, то чемпионат 2025/26 понравился, даже битва за чемпионство местами была интересной. Стоит выделить прорыв «Фиорентины», отличную игру Руслана Малиновского и неожиданный его уход, падение «Пизы» и нестабильность трио легендарных: «Ювентуса», «Аталанты» и «Лацио». Что ж, ждем следующий сезон, перед которым еще можно будет обсудить дополнительно самое интересное с прошлого, пересмотрев лучшие моменты в свободное время!