Динамо получит 2 миллиона евро от Полесья за трансфер украинца
Житомирский клуб решил оформить полноценный трансфер украинского вингера Максима Брагару
Вингер киевского «Динамо» Максим Брагару продолжит карьеру в составе житомирского «Полесья», где выступает на правах аренды. Об этом сообщило ТаТоТаке.
«Волки» решили оформить полноценный трансфер 23-летнего футболиста, активировав опцию выкупа, которая была прописана в соглашении между двумя клубами.
Переход Брагару позволит киевской команде заработать два миллиона евро. Брагару играл за «Динамо» с июля 2024 года, когда перебрался из одесского «Черноморца» за 300 тысяч евро.
В нынешнем сезоне вингер провел 28 матчей, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач. Трансферная стоимость Брагару составляет 1,3 миллиона евро.
В активе футболиста – 33 игры в футболке сборной Украины U-21, где он записал на свой счет четыре забитых мяча.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вечером 23 мая пройдет вечер бокса возле пирамид в египетской Гизе
Украину в основной сетке французского мейджора гарантировано представят 7 теннисисток