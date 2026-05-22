Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо получит 2 миллиона евро от Полесья за трансфер украинца
Украина. Премьер лига
22 мая 2026, 14:22 | Обновлено 22 мая 2026, 14:49
Динамо получит 2 миллиона евро от Полесья за трансфер украинца

Житомирский клуб решил оформить полноценный трансфер украинского вингера Максима Брагару

ФК Полесье Житомир. Максим Брагару

Вингер киевского «Динамо» Максим Брагару продолжит карьеру в составе житомирского «Полесья», где выступает на правах аренды. Об этом сообщило ТаТоТаке.

«Волки» решили оформить полноценный трансфер 23-летнего футболиста, активировав опцию выкупа, которая была прописана в соглашении между двумя клубами.

Переход Брагару позволит киевской команде заработать два миллиона евро. Брагару играл за «Динамо» с июля 2024 года, когда перебрался из одесского «Черноморца» за 300 тысяч евро.

В нынешнем сезоне вингер провел 28 матчей, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач. Трансферная стоимость Брагару составляет 1,3 миллиона евро.

В активе футболиста – 33 игры в футболке сборной Украины U-21, где он записал на свой счет четыре забитых мяча.

Полесье Житомир Динамо Киев Максим Брагару ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 22 мая 2026, 01:23 1
Вечером 23 мая пройдет вечер бокса возле пирамид в египетской Гизе

Жребий Ролан Гаррос. Соперницы всех украинок: кто для Свитолиной и Костюк?
Теннис | 21 мая 2026, 15:25 40
Украину в основной сетке французского мейджора гарантировано представят 7 теннисисток

Лунин выбрал клуб на следующий сезон
Футбол | 22.05.2026, 08:48
Колос определился, где будет готовиться к новому сезону
Футбол | 22.05.2026, 14:16
ОФИЦИАЛЬНО. Пеп Гвардиола объявил об уходе из Ман Сити
Футбол | 22.05.2026, 13:19
Комментарии 10
І всі вони підуть в казино
вот бы еще Рубчинского продать и Герреро
Показать Скрыть 2 ответа
это удача для Динамо. Он не стоит этих денег 
2 млн + один добавити і можна було би Проспера чи Мендосу взяти в Динамо. Тут трансфер логічний, Максим заграв
Показать Скрыть 2 ответа
якщо гроші не рахувати , а розкідатися куди заманеться можно було і десять млн., дать Суркісам,  не стоїть цей Брагару таких коштів , максимум 500-700 тисяч, думаю це чергова утка , або у Буткевича щось негаразд.
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
20.05.2026, 16:12 3
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия проводит феноменальный сезон
21.05.2026, 09:50 3
Футбол
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
20.05.2026, 16:50 4
Бокс
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
20.05.2026, 16:51 19
Футбол
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
21.05.2026, 09:51 18
Футбол
Роналду впервые стал чемпионом! Аль-Наср разгромил Дамак с дублем Криштиану
22.05.2026, 04:55 7
Футбол
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
21.05.2026, 22:54 20
Футбол
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
21.05.2026, 11:01 5
Бокс
