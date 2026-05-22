Динамо получит 2 миллиона евро от Полесья за трансфер украинца

Вингер киевского «Динамо» Максим Брагару продолжит карьеру в составе житомирского «Полесья», где выступает на правах аренды. Об этом сообщило ТаТоТаке.

«Волки» решили оформить полноценный трансфер 23-летнего футболиста, активировав опцию выкупа, которая была прописана в соглашении между двумя клубами.

Переход Брагару позволит киевской команде заработать два миллиона евро. Брагару играл за «Динамо» с июля 2024 года, когда перебрался из одесского «Черноморца» за 300 тысяч евро.

В нынешнем сезоне вингер провел 28 матчей, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач. Трансферная стоимость Брагару составляет 1,3 миллиона евро.

В активе футболиста – 33 игры в футболке сборной Украины U-21, где он записал на свой счет четыре забитых мяча.