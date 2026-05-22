Шахтер пятый раз в истории проиграл в звании чемпиона
В двух случаях горняки, завоевав титул, терпели поражение на своем поле
Восьмой раз в истории УПЛ клуб, досрочно завоевавший титул чемпиона Украины, потерпел поражение в оставшихся матчах. Пять раз, обеспечив золото, оступался «Шахтер» и трижды – «Динамо». Причем только в двух случаях чемпион терпел фиаско на своем поле. В сезоне-2016/17 горняки в родных стенах уступили динамовцам, а ныне – «Колосу».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Все поражения клубов, досрочно завоевавших чемпионский титул, в оставшихся матчах
|
Сезон
|
Клуб
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
1997/98
|
Динамо
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Металлург Д
|
0:1 (г)
|
1998/99
|
Динамо
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Карпаты
|
1:2 (г)
|
2015/16
|
Динамо
|
Сергей РЕБРОВ
|
Шахтер
|
0:3 (г)
|
2016/17
|
Шахтер
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Динамо
|
2:3 (д)
|
2017/18
|
Шахтер
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Динамо
|
1:2 (г)
|
2022/23
|
Шахтер
|
Игор ЙОВИЧЕВИЧ
|
Ворскла
|
1:2 (г)
|
2023/24
|
Шахтер
|
Марино ПУШИЧ
|
Полесье
|
0:2 (г)
|
2025/26
|
Шахтер
|
Арда ТУРАН
|
Колос
|
0:1 (д)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джаир Коллахуазо покинул команду
У футболиста произошла стычка с болельщиком «Арсенала»