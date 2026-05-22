  4. Шахтер пятый раз в истории проиграл в звании чемпиона
22 мая 2026, 11:52 | Обновлено 22 мая 2026, 11:56
Шахтер пятый раз в истории проиграл в звании чемпиона

В двух случаях горняки, завоевав титул, терпели поражение на своем поле

Восьмой раз в истории УПЛ клуб, досрочно завоевавший титул чемпиона Украины, потерпел поражение в оставшихся матчах. Пять раз, обеспечив золото, оступался «Шахтер» и трижды – «Динамо». Причем только в двух случаях чемпион терпел фиаско на своем поле. В сезоне-2016/17 горняки в родных стенах уступили динамовцам, а ныне – «Колосу».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все поражения клубов, досрочно завоевавших чемпионский титул, в оставшихся матчах

Сезон

Клуб

Тренер

Соперник

Счет

1997/98

Динамо

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Металлург Д

0:1 (г)

1998/99

Динамо

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Карпаты

1:2 (г)

2015/16

Динамо

Сергей РЕБРОВ

Шахтер

0:3 (г)

2016/17

Шахтер

Паулу ФОНСЕКА

Динамо

2:3 (д)

2017/18

Шахтер

Паулу ФОНСЕКА

Динамо

1:2 (г)

2022/23

Шахтер

Игор ЙОВИЧЕВИЧ

Ворскла

1:2 (г)

2023/24

Шахтер

Марино ПУШИЧ

Полесье

0:2 (г)

2025/26

Шахтер

Арда ТУРАН

Колос

0:1 (д)

