Роналду стал первым футболистом, забившим 600 голов в чемпионатах
Вспомним, в составе каких команд португалец достиг этой знаковой отметки
41-летний португальский нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду стал первым в истории футбола игроком, забившим 600 голов в национальных чемпионатах.
Свой юбилейный 600-й гол португалец забил в последней игре сезона Саудовской Профессиональной Лиги, в которой Аль-Наср стал чемпионом.
Теперь в активе Роналду 102 гола в чемпионате Саудовской Аравии.
Ранее португальский нападающий забил 311 мячей в испанской Ла Лиге (Реал), 103 гола в АПЛ (Манчестер Юнайтед), 81 гол в Серии А (Ювентус) и 3 – в Лиге Португал (Спортинг).
Голы Криштиану Роналду в национальных чемпионатах разных стран (600)
- 311 – Ла Лига (Реал)
- 103 – АПЛ (Манчестер Юнайтед)
- 102 – СПЛ (Аль-Наср)
- 81 – Серия А (Ювентус)
- 3 – Лига Португал (Спортинг)
Cristiano Ronaldo acaba de llegar a 6️⃣0️⃣0️⃣ goles en su carrera de ligas de Primera División.— Only Stats (@TheGoatStats) May 21, 2026
Se convierte en el primer futbolista en la historia en llegar a esta cifra en Primera División.
