Роналду стал первым футболистом, забившим 600 голов в чемпионатах

41-летний португальский нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду стал первым в истории футбола игроком, забившим 600 голов в национальных чемпионатах.

Свой юбилейный 600-й гол португалец забил в последней игре сезона Саудовской Профессиональной Лиги, в которой Аль-Наср стал чемпионом.

Теперь в активе Роналду 102 гола в чемпионате Саудовской Аравии.

Ранее португальский нападающий забил 311 мячей в испанской Ла Лиге (Реал), 103 гола в АПЛ (Манчестер Юнайтед), 81 гол в Серии А (Ювентус) и 3 – в Лиге Португал (Спортинг).

Голы Криштиану Роналду в национальных чемпионатах разных стран (600)

311 – Ла Лига (Реал)

103 – АПЛ (Манчестер Юнайтед)

102 – СПЛ (Аль-Наср)

81 – Серия А (Ювентус)

3 – Лига Португал (Спортинг)