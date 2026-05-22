Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коуч ПСЖ: «Я не верю, что он уйдет. Я не верю в это и не хочу в это верить»
Англия
22 мая 2026, 13:12 |
321
0

Коуч ПСЖ: «Я не верю, что он уйдет. Я не верю в это и не хочу в это верить»

Луис Энрике высказал свое мнение о Пепе Гвардиоле

22 мая 2026, 13:12 |
321
0
Коуч ПСЖ: «Я не верю, что он уйдет. Я не верю в это и не хочу в это верить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике отреагировал на возможный уход Пепа Гвардиолы с поста коуча Манчестер Сити. Испанец похвалил своего звездного соотечественника.

«Я не верю, что Пеп Гвардиола уходит. Я не верю в это и не хочу в это верить, потому что хотел бы, чтобы он остался на долгие годы. Когда я был тренером сборной, он спрашивал меня об этой работе. У него всегда было желание стать тренером сборной. Не думаю, что он возглавит сборную Италии, но исключать этого нельзя.

Я хотел бы видеть Пепа на самом высоком уровне в течение многих лет, потому что он является для меня примером для подражания, ведь он лучший тренер всех времен. Не из-за количества трофеев, а из-за того, что он транслирует, как он это делает, как он изменил игру, как он решается смещать центральных защитников или двигать фулбеков в центр.

Однажды он выпустит центральных защитников в атаку – и все начнут копировать это. Очень немногие обладают такой способностью. Только избранные. И в этом он номер один», – сказал Энрике.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Пеп Гвардиола объявил об уходе из Ман Сити
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед назначил главного тренера
Гвардиола может перебраться в Саудовскую Аравию. Сумасшедший контракт
Луис Энрике Пеп Гвардиола Английская Премьер-лига отставка Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Marca
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо вернется известный украинский футболист
Футбол | 22 мая 2026, 07:02 6
В Динамо вернется известный украинский футболист
В Динамо вернется известный украинский футболист

Рубчинский получит шанс от Костюка летом

Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
Футбол | 22 мая 2026, 10:17 9
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов

Президент словацкого «Слована» официально подтвердил контакты с украинским специалистом

Громкий скандал. Футболист команды УПЛ сбежал из Украины из-за денег
Футбол | 22.05.2026, 08:18
Громкий скандал. Футболист команды УПЛ сбежал из Украины из-за денег
Громкий скандал. Футболист команды УПЛ сбежал из Украины из-за денег
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
Футбол | 22.05.2026, 07:35
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
Шевченко посоветовали коуча для сборной Украины. Нашли роль и Мальдере
Футбол | 22.05.2026, 11:22
Шевченко посоветовали коуча для сборной Украины. Нашли роль и Мальдере
Шевченко посоветовали коуча для сборной Украины. Нашли роль и Мальдере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
20.05.2026, 09:53 9
Футбол
ФОТО. Тарас Степаненко сыграл последний матч. Поцелуй газона и слезы
ФОТО. Тарас Степаненко сыграл последний матч. Поцелуй газона и слезы
21.05.2026, 17:05 18
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия проводит феноменальный сезон
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия проводит феноменальный сезон
21.05.2026, 09:50 3
Футбол
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
20.05.2026, 16:50 4
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
21.05.2026, 07:27 8
Футбол
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
21.05.2026, 10:24 6
Футбол
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
21.05.2026, 06:41 14
Футбол
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
21.05.2026, 22:59 3
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем