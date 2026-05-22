Коуч ПСЖ: «Я не верю, что он уйдет. Я не верю в это и не хочу в это верить»

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике отреагировал на возможный уход Пепа Гвардиолы с поста коуча Манчестер Сити. Испанец похвалил своего звездного соотечественника.

«Я не верю, что Пеп Гвардиола уходит. Я не верю в это и не хочу в это верить, потому что хотел бы, чтобы он остался на долгие годы. Когда я был тренером сборной, он спрашивал меня об этой работе. У него всегда было желание стать тренером сборной. Не думаю, что он возглавит сборную Италии, но исключать этого нельзя.

Я хотел бы видеть Пепа на самом высоком уровне в течение многих лет, потому что он является для меня примером для подражания, ведь он лучший тренер всех времен. Не из-за количества трофеев, а из-за того, что он транслирует, как он это делает, как он изменил игру, как он решается смещать центральных защитников или двигать фулбеков в центр.

Однажды он выпустит центральных защитников в атаку – и все начнут копировать это. Очень немногие обладают такой способностью. Только избранные. И в этом он номер один», – сказал Энрике.