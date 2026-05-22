  4. Андрей Лунин выбрал клуб, ради которого летом может покинуть Реал
22 мая 2026, 20:22 | Обновлено 22 мая 2026, 20:40
Андрей Лунин выбрал клуб, ради которого летом может покинуть Реал

Вратарь готов к переходу в миланский «Интер»

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер Андрей Лунин всерьёз рассматривает возможность ухода из «Реала» уже этим летом, сообщает источник.

27-летний вратарь хочет получить статус основного голкипера, однако в мадридском клубе продолжает оставаться в тени Тибо Куртуа.

После тяжелой травмы бельгийца Лунин получил шанс в стартовом составе и провел ряд сильных матчей, однако после возвращения Куртуа снова оказался на скамейке запасных.

Несмотря на недавнее продление контракта до 2030 года, украинец, как утверждается, не готов и дальше мириться с ролью второго номера.

Главным претендентом на Лунина называют «Интер». Миланский клуб ищет нового голкипера для долгосрочного проекта и готов предложить украинцу стабильное место в основе.

Сообщается, что сам Лунин положительно оценивает вариант с переездом в Серию А, где сможет регулярно получать игровую практику на высшем уровне, и готов переехать в Милан.

трансферы Интер Милан Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Дмитрий Олийченко Источник: El Gol Digital
Той, хто пише новини на цьому сайті негідний звання журналіста. Просто йолопи тупоголові. Навіщо писати за день декілька новин, які протирічать одна одній? Які є просто слухами, яких мільйони? Сайт просто ганебний в плані новин. І це прикро. Неможливо читати.
21 травня 2026, 22:07
Рішення ухвалено. Лунін обрав клуб на наступний сезон. Воротар налаштований залишитися в «Реалі». 
22 травня 2026, 20:22
Андрій Лунін обрав клуб, заради якого влітку залишить Реал. Воротар готовий до переходу в міланський «Інтер».
Олійченко на прямому зв"язку з Луніним, який змінює рішення кожного дня  :  
Самому вже не набридло постити кожного тижня: "Лунін йде", "Лунін залишається"?
Всім зрозуміло, що Лунін піде тільки коли його виженуть з "Реалу", або завершиться контракт. 
Сага о Форсайтах Дж.Голсуорсі відпочиває в порівнянні  з Сагою про Луніна (та деяких інших).
Громадяни. Хто тримає цей журналістський мусор в редакції????
Да заеб... . А Лунін іде, а Довбик уходе. Вам шо думати не чім. Є цікаві чемпіонати . Є тенденції розвитку футболу. Є нові зірки. А ви все - Лунін туди, Лунін сюди
Мені з приводу Лунина взагалі ні яка інформація не цікава! 
Воротар готовий до переходу в міланський «Інтер», дивно, що клікбейтсвєтіложурналістики не повторив це 11111 разів
