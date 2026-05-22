Андрей Лунин выбрал клуб, ради которого летом может покинуть Реал

Украинский голкипер Андрей Лунин всерьёз рассматривает возможность ухода из «Реала» уже этим летом, сообщает источник.

27-летний вратарь хочет получить статус основного голкипера, однако в мадридском клубе продолжает оставаться в тени Тибо Куртуа.

После тяжелой травмы бельгийца Лунин получил шанс в стартовом составе и провел ряд сильных матчей, однако после возвращения Куртуа снова оказался на скамейке запасных.

Несмотря на недавнее продление контракта до 2030 года, украинец, как утверждается, не готов и дальше мириться с ролью второго номера.

Главным претендентом на Лунина называют «Интер». Миланский клуб ищет нового голкипера для долгосрочного проекта и готов предложить украинцу стабильное место в основе.

Сообщается, что сам Лунин положительно оценивает вариант с переездом в Серию А, где сможет регулярно получать игровую практику на высшем уровне, и готов переехать в Милан.