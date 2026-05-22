Андрей Лунин выбрал клуб, ради которого летом может покинуть Реал
Вратарь готов к переходу в миланский «Интер»
Украинский голкипер Андрей Лунин всерьёз рассматривает возможность ухода из «Реала» уже этим летом, сообщает источник.
27-летний вратарь хочет получить статус основного голкипера, однако в мадридском клубе продолжает оставаться в тени Тибо Куртуа.
После тяжелой травмы бельгийца Лунин получил шанс в стартовом составе и провел ряд сильных матчей, однако после возвращения Куртуа снова оказался на скамейке запасных.
Несмотря на недавнее продление контракта до 2030 года, украинец, как утверждается, не готов и дальше мириться с ролью второго номера.
Главным претендентом на Лунина называют «Интер». Миланский клуб ищет нового голкипера для долгосрочного проекта и готов предложить украинцу стабильное место в основе.
Сообщается, что сам Лунин положительно оценивает вариант с переездом в Серию А, где сможет регулярно получать игровую практику на высшем уровне, и готов переехать в Милан.
Якщо ви знайшли помилку
Олійченко на прямому зв"язку з Луніним, який змінює рішення кожного дня :
Самому вже не набридло постити кожного тижня: "Лунін йде", "Лунін залишається"?
Всім зрозуміло, що Лунін піде тільки коли його виженуть з "Реалу", або завершиться контракт.
Громадяни. Хто тримає цей журналістський мусор в редакції????