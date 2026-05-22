  4. ВЕРНИДУБ: «Я понимал, что будет тяжело. Надеюсь, ребята меня услышат»
ВЕРНИДУБ: «Я понимал, что будет тяжело. Надеюсь, ребята меня услышат»

Юрій Вернидуб розповів про причини успіхів

ФК Нефтчи. Юрий Вернидуб

Украинский специалист Юрий Вернидуб, ныне возглавляющий Нефтчи, рассказал о причинах успехов своей команды в чемпионате Азербайджана.

«Я пришел, оставалось 2 игры в 2025 году. Потом был сбор, лучше познакомился с ребятами. Наладили дисциплину, давали неплохие нагрузки. Понимал, что будет очень тяжело, но каждый день говорил ребятам, что все нам по силам. Мы – Нефтчи и нужно все игры играть первым номером и чтобы минимум выглядели, как Карабах или Сабах. Ребята поверили в меня и тренерский штаб. Очень важно, когда команда, тренерский штаб и руководство вместе. Вот это и есть залог наших побед

Когда я пришел в клуб, первое, что мы сели и обсудили – до конца чемпионата все нужные футболисты. Договорились, что только в конце чемпионата сядем и будем обсуждать, что нас ждет дальше. Есть ребята, у которых истекают контракты. Новая кровь нужна, чтобы как можно лучше выступить в Лиге конференций. Надеюсь, что ребята меня услышат и сделают все, чтобы мы были на общем этапе», – сказал Вернидуб.

В нынешнем сезоне чемпионата Азербайджана Нефтчи занимает четвертое место турнирной таблицы, имея в своем 56 турнирных баллов после 32 сыгранных матчей.

