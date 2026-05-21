Степанов сравнится с Зинченко по количеству сыгранных матчей в Эредивизи
Вспомним всех украинских футболистов, выступавших в чемпионате Нидерландов
Украинский нападающий Утрехта Артем Степанов сыграет свой 14-й матч в Эредивизи.
Произойдет это в полуфинальном матче плей-офф против Херенвена за право сыграть в Лиге конференций.
По количеству сыгранных матчей в чемпионате Нидерландов Степанов сравнится с Александром Зинченко, который имеет в своем активе 12 поединков в составе ПСВ и 2 – в составе Аякса.
Среди всех украинских футболистов, в разное время выступавших в Эредивизи, больше матчей сыграли только Евгений Левченко (205), Руслан Валеев (107) и Денис Олейник (56).
Матчи украинцев в чемпионате Нидерландов (с учетом матча Утрехт – Херенвен)
- 205 – Евгений Левченко (104 – Гронинген, 45 – Камбур, 27 – Витесс, 19 – Виллем II, 10 – Спарта)
- 107 – Руслан Валеев (107 – Де Графсхап)
- 56 – Денис Олейник (56 – Витесс)
- 14 – Александр Зинченко (12 – ПСВ, 2 – Аякс)
- 14 – Артем Степанов (14 – Утрехт)
- 11 – Александр Яковенко (11 – Ден Хаг)
- 4 – Андрей Демченко (4 – Аякс)
- 3 – Сергей Погодин (3 – Рода)
