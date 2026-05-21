Степанов сравнится с Зинченко по количеству сыгранных матчей в Эредивизи

Украинский нападающий Утрехта Артем Степанов сыграет свой 14-й матч в Эредивизи.

Произойдет это в полуфинальном матче плей-офф против Херенвена за право сыграть в Лиге конференций.

По количеству сыгранных матчей в чемпионате Нидерландов Степанов сравнится с Александром Зинченко, который имеет в своем активе 12 поединков в составе ПСВ и 2 – в составе Аякса.

Среди всех украинских футболистов, в разное время выступавших в Эредивизи, больше матчей сыграли только Евгений Левченко (205), Руслан Валеев (107) и Денис Олейник (56).

Матчи украинцев в чемпионате Нидерландов (с учетом матча Утрехт – Херенвен)