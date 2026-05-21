Арда ТУРАН: «Это честь для меня, великая гордость»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран прокомментировал поражение от ковалевского «Колоса» (0:1) в матче 30-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Сегодня на поле произошли события, заслуживающие внимания даже больше, чем наша любимая игра, – это прощание с футболом легенды Тараса Степаненко. Я имел честь быть его тренером в течение определенного периода, а также очень хорошо его знаю и могу заверить, что это действительно настоящая легенда. Он невероятен и как игрок, и просто как человек. Искренне желаю успехов ему и его семье. Для всех нас это очень чувствительный момент. Желаю ему всего наилучшего в новых начинаниях.

– Мистер, позади сверхтяжелый сезон, но уже сейчас многие СМИ распространяют слухи, что вы можете покинуть «Шахтер», в частности перейти в «Бешикташ». Что скажете об этом?

– Увидеть свое имя даже на фоне обычных слухов в заголовках газет рядом с таким именитым клубом, как «Бешикташ», конечно, честь для меня, настоящая гордость, в то же время у нас есть невероятные мечты, достижение которых мы совместно определили с руководством, поэтому мое будущее довольно четкое.

– Насколько сложно было настроить команду на борьбу сегодня, ведь большинство футболистов, наверное, мыслями в отпуске? Что им сказали перед матчем?

– Подчеркнул только то, насколько важно не травмироваться. Очень приятно и ценно завершить сезон без травм, поэтому я сказал им быть осторожными, беречь себя, вместе с тем наслаждаться любимой игрой. Не сказал бы, что сегодня настолько важным был именно игровой аспект, честно признаюсь, я был больше сконцентрирован на таком замечательном моменте, о котором подчеркнул, – прощальном поединке Тараса Степаненко. Это также наш заключительный матч этого сезона, поэтому даже не нужно было дополнительно настраивать футболистов.

– В последнее время активно ходят слухи о переходе Александра Караваева в «Шахтер». Как можете прокомментировать это? И еще один вопрос. Можно ли сказать, что стадион «Украина» не является счастливым для вас, ведь здесь вы не смогли победить ни как игрок, ни как тренер?

– Начну с ответа на второй вопрос: я сижу здесь сейчас в статусе чемпиона Премьер-лиги, поэтому это действительно хорошее место, чтобы отпраздновать это достижение. Что касается первого вопроса, то я убежден: в «Шахтере» очень хорошо выстроена иерархия, клуб славится тем, что каждый умеет отвечать за свое направление работы, поэтому я полностью доверяю в этом вопросе Дарио Срне.

Если подобные трансферы состоятся, я только обрадуюсь. Александр Караваев — легенда украинского футбола и выдающийся профессионал.

– Как вы считаете, может ли футбол сегодня стать инструментом национальной устойчивости для страны, которая живет в условиях войны? Чувствуете ли вы это, работая здесь?

– Да, действительно, я убежден, это то, что мы стараемся делать каждый день: использовать футбол, прежде всего, как источник надежды, вдохновения и поддержки, просто утешения в эти непростые для народа Украины времена. И для нас чрезвычайно важно, чтобы люди испытывали радость, эмоции, когда имеют возможность смотреть наши игры. Считаю, это гораздо важнее, чем завоевывать титулы и трофеи. Поэтому еще раз спасибо за этот вопрос, надеюсь, мы являемся источником утешения для всей страны. До сих пор продолжается ужасная война, и я никогда не позволю себе, чтобы мир смирился с этой мыслью. Пока я здесь, всегда буду стараться подчеркивать, доносить идею о том, насколько недопустимо, что люди, особенно маленькие дети, ежедневно гибнут в нашей стране. Поэтому я буду голосом, который будет доносить до мира о недопустимости подобного сценария.

– Сезон завершен. Как планируете отдохнуть и когда и где начнется подготовка к новому сезону?

– Соберемся на летние тренировочные сборы 1 июля. Надеюсь, все будут в оптимальной форме и полностью в тонусе. Обычно я даю меньше времени своим игрокам на отдых, однако мы провели чрезвычайно сложный сезон и заслужили это. Физически они действительно устали, так же как и ментально. Поэтому этим летом я дам им немного больше отдохнуть, но это никак не повлияет на нашу готовность – мы всегда будем выкладываться на максимум.

– Егор Назарина в последних матчах продемонстрировал универсальность, играя на позиции центрального защитника. Планируете ли вы и в дальнейшем использовать его на этой позиции?

– На самом деле мы с самого начала пытались использовать его как на позиции опорного полузащитника, так и на позиции центрального защитника. Он обладает, по моему убеждению, очень важной для современного футбола чертой, которая встречается не у многих игроков: очень хорошо продвигает мяч с разворота, с первого приёма, всегда нацелен на ворота соперника, где бы ни находился на поле. Это чрезвычайно важно для нашей команды, которая всегда старается доминировать над мячом. Я рад, что его выступления в последних матчах также привлекли внимание нового тренера сборной Украины. Уверен, в будущем Егор Назарина сможет достойно проявить себя и в этой игровой роли.