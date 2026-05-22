Наполи нашел замену Конте. Он возглавляет другой гранд Серии А

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри может возглавить неаполитанский «Наполи», сообщает итальянское издание Calciomercato.

По информации источника, прошлогодний победитель Серии А предложил специалисту двухлетний контракт.

Отмечается, что тренер пока не дал ответа неаполитанцам, так как еще не определился со своим будущим в «Милане».

В сезоне Серии А 2025/26 «Наполи» идет на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 73 очка в 37 матчах чемпионата Италии.

Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер «Наполи» Антонио Конте покинет клуб.