Зинченко нашел новый способ заработка. Суммы шокируют интернет

Украинский левый защитник амстердамского «Аякса» Александр Зинченко начал снимать платные видео для болельщиков.

Фанаты нашли профиль игрока на платформе Cameo, где также зарегистрированы многие другие знаменитости.

Сейчас в интернете бурно обсуждают цены на видео от 29-летнего футболиста. За видео для отдельного человека (поздравление с праздником, обращение и т.п.) клиенту придется заплатить более 500 тысяч гривен. Видео для бизнеса (коммерческого характера) будет стоить более 40 тысяч гривен.

Александр Зинченко перешел в «Аякс» в январе 2026 года и успел провести всего 2 матча за команду. Сейчас игрок восстанавливается после травмы.