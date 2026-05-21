Джозеф ДЖОНС: «Хотел бы поужинать с Карло Анчелотти»
Полузащитник «Кривбасса» Джозеф Джонс ответил на вопросы клубной пресс-службы.
– Как вас называют в команде?
– Джонс.
– Кто ваш самый принципиальный соперник?
– Честно говоря, пока такого нет. Но, наверное, всё-таки это «Кривбасс». Там также выступает панамский футболист – Герреро, было бы интересно сыграть против него.
– Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?
– Я много слежу за Английской Премьер-лигой. Она мне очень нравится. На мой взгляд, это топовая лига, там очень хорошие игроки, и я хотел бы там сыграть.
– Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжелой игры?
– Есть много очень хороших менеджеров и очень хороших тренеров. Но я бы сказал, что с Карло Анчелотти. Потому что он очень хороший специалист, и он прошел очень хороший этап в своей тренерской карьере, многого достиг.
– Любимый спортивный бренд?
– Мне очень нравится Nike. Топ, просто топ.
– Любимая запрещенная еда или напиток?
– В Панаме есть блюдо, которое называется сальчипапа. Это мое любимое. Что это? Это картошка фри с жареными сосисками. Вкуснятина! Очень рекомендую всем.
– На что потратили первые деньги, которые удалось заработать в футболе?
– Моя первая зарплата как футболиста – я пошел и потратил ее вместе с семьей, потому что нам были нужны некоторые вещи для дома.
– Слово, которое вы чаще всего используете на поле?
– Вперед, вперед! Только всегда по-испански. Adelante, adelante!
– Форма какого клуба была у вас первой в жизни?
– У меня была футболка «Пласа Амадор», моей предыдущей команды. Это была одна из моих первых форм в футболе. А так, я фанат «Барселоны» и всегда имел все футболки «Барсы».
– За что любишь футбол, а что раздражает?
– Мне очень нравится футбол, потому что это весело. Моя семья мотивирует продолжать играть в футбол и заниматься тем, что мне нравится. Ну, меня раздражают поражения. Никто не любит проигрывать, и меня это очень раздражает.
