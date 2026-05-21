Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джозеф ДЖОНС: «Хотел бы поужинать с Карло Анчелотти»
Украина. Премьер лига
21 мая 2026, 23:54 | Обновлено 21 мая 2026, 23:55
109
0

Джозеф ДЖОНС: «Хотел бы поужинать с Карло Анчелотти»

Полузащитник «Кривбасса» ответил на вопросы клубной пресс-службы

21 мая 2026, 23:54 | Обновлено 21 мая 2026, 23:55
109
0
Джозеф ДЖОНС: «Хотел бы поужинать с Карло Анчелотти»
ФК Кривбасс. Джозеф Джонс

Полузащитник «Кривбасса» Джозеф Джонс ответил на вопросы клубной пресс-службы.

– Как вас называют в команде?

– Джонс.

– Кто ваш самый принципиальный соперник?

– Честно говоря, пока такого нет. Но, наверное, всё-таки это «Кривбасс». Там также выступает панамский футболист – Герреро, было бы интересно сыграть против него.

– Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?

– Я много слежу за Английской Премьер-лигой. Она мне очень нравится. На мой взгляд, это топовая лига, там очень хорошие игроки, и я хотел бы там сыграть.

– Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжелой игры?

– Есть много очень хороших менеджеров и очень хороших тренеров. Но я бы сказал, что с Карло Анчелотти. Потому что он очень хороший специалист, и он прошел очень хороший этап в своей тренерской карьере, многого достиг.

– Любимый спортивный бренд?

– Мне очень нравится Nike. Топ, просто топ.

– Любимая запрещенная еда или напиток?

– В Панаме есть блюдо, которое называется сальчипапа. Это мое любимое. Что это? Это картошка фри с жареными сосисками. Вкуснятина! Очень рекомендую всем.

– На что потратили первые деньги, которые удалось заработать в футболе?

– Моя первая зарплата как футболиста – я пошел и потратил ее вместе с семьей, потому что нам были нужны некоторые вещи для дома.

– Слово, которое вы чаще всего используете на поле?

– Вперед, вперед! Только всегда по-испански. Adelante, adelante!

– Форма какого клуба была у вас первой в жизни?

– У меня была футболка «Пласа Амадор», моей предыдущей команды. Это была одна из моих первых форм в футболе. А так, я фанат «Барселоны» и всегда имел все футболки «Барсы».

– За что любишь футбол, а что раздражает?

– Мне очень нравится футбол, потому что это весело. Моя семья мотивирует продолжать играть в футбол и заниматься тем, что мне нравится. Ну, меня раздражают поражения. Никто не любит проигрывать, и меня это очень раздражает.

По теме:
«Я много что знаю». В Турции прокомментировали слухи об уходе Турана
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
Громкий скандал. Футболист команды из УПЛ сбежал из Украины из-за денег
Джозеф Джонс Карло Анчелотти Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Тарас Степаненко сыграл последний матч. Поцелуй газона и слезы
Футбол | 21 мая 2026, 17:05 18
ФОТО. Тарас Степаненко сыграл последний матч. Поцелуй газона и слезы
ФОТО. Тарас Степаненко сыграл последний матч. Поцелуй газона и слезы

Игрок завершил профессиональную карьеру

Стало известно, сколько заработало Динамо за победу в Кубке Украины
Футбол | 21 мая 2026, 08:03 2
Стало известно, сколько заработало Динамо за победу в Кубке Украины
Стало известно, сколько заработало Динамо за победу в Кубке Украины

Киевляне победили в финале «Чернигов»

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 21.05.2026, 07:55
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Руни сделал выбор между Месси и Роналду: «Он, как Марадона»
Футбол | 21.05.2026, 23:00
Руни сделал выбор между Месси и Роналду: «Он, как Марадона»
Руни сделал выбор между Месси и Роналду: «Он, как Марадона»
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Футбол | 21.05.2026, 10:24
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
21.05.2026, 06:41 15
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
20.05.2026, 17:49 5
Баскетбол
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
20.05.2026, 20:39 13
Футбол
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
20.05.2026, 09:53 10
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
20.05.2026, 16:12 3
Футбол
Динамо вышло в Лигу Европы, ЛНЗ и Полесье сыграют в Лиге конференций
Динамо вышло в Лигу Европы, ЛНЗ и Полесье сыграют в Лиге конференций
20.05.2026, 20:34 7
Футбол
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
20.05.2026, 00:28 3
Бокс
Украина переиграла Португалию. Выход в плей-офф практически гарантирован
Украина переиграла Португалию. Выход в плей-офф практически гарантирован
21.05.2026, 10:47 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем