Джозеф ДЖОНС: «Хотел бы поужинать с Карло Анчелотти»

Полузащитник «Кривбасса» Джозеф Джонс ответил на вопросы клубной пресс-службы.

– Как вас называют в команде?

– Джонс.

– Кто ваш самый принципиальный соперник?

– Честно говоря, пока такого нет. Но, наверное, всё-таки это «Кривбасс». Там также выступает панамский футболист – Герреро, было бы интересно сыграть против него.

– Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?

– Я много слежу за Английской Премьер-лигой. Она мне очень нравится. На мой взгляд, это топовая лига, там очень хорошие игроки, и я хотел бы там сыграть.

– Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжелой игры?

– Есть много очень хороших менеджеров и очень хороших тренеров. Но я бы сказал, что с Карло Анчелотти. Потому что он очень хороший специалист, и он прошел очень хороший этап в своей тренерской карьере, многого достиг.

– Любимый спортивный бренд?

– Мне очень нравится Nike. Топ, просто топ.

– Любимая запрещенная еда или напиток?

– В Панаме есть блюдо, которое называется сальчипапа. Это мое любимое. Что это? Это картошка фри с жареными сосисками. Вкуснятина! Очень рекомендую всем.

– На что потратили первые деньги, которые удалось заработать в футболе?

– Моя первая зарплата как футболиста – я пошел и потратил ее вместе с семьей, потому что нам были нужны некоторые вещи для дома.

– Слово, которое вы чаще всего используете на поле?

– Вперед, вперед! Только всегда по-испански. Adelante, adelante!

– Форма какого клуба была у вас первой в жизни?

– У меня была футболка «Пласа Амадор», моей предыдущей команды. Это была одна из моих первых форм в футболе. А так, я фанат «Барселоны» и всегда имел все футболки «Барсы».

– За что любишь футбол, а что раздражает?

– Мне очень нравится футбол, потому что это весело. Моя семья мотивирует продолжать играть в футбол и заниматься тем, что мне нравится. Ну, меня раздражают поражения. Никто не любит проигрывать, и меня это очень раздражает.