  4. Уникальный случай. Санчо за три года сыграл в финалах всех еврокубков
21 мая 2026, 18:35 | Обновлено 21 мая 2026, 18:36
Уникальный случай. Санчо за три года сыграл в финалах всех еврокубков

Джейдон Санчо не нужен «МЮ», но постоянно играет за евротрофеи

Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Вингер Джейдон Санчо – первый футболист в истории, который сыграл в финалах трёх разных еврокубков в трёх сезонах подряд за три разные команды.

В 2024 году англичанин играл в финале Лиги чемпионов в составе «Боруссию» из Дортмунда, год назад он выступал в «Челси» и попал в решающий матч Лиги конференций, а вчера был участником финала Лиги Европы в составе «Астон Виллы».

Все три сезона права на Санчо принадлежат совсем другой команде, «Манчестер Юнайтед», который отдает его в аренду будущим финалистам еврокубков.

