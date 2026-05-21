Уникальный случай. Санчо за три года сыграл в финалах всех еврокубков
Джейдон Санчо не нужен «МЮ», но постоянно играет за евротрофеи
Вингер Джейдон Санчо – первый футболист в истории, который сыграл в финалах трёх разных еврокубков в трёх сезонах подряд за три разные команды.
В 2024 году англичанин играл в финале Лиги чемпионов в составе «Боруссию» из Дортмунда, год назад он выступал в «Челси» и попал в решающий матч Лиги конференций, а вчера был участником финала Лиги Европы в составе «Астон Виллы».
Все три сезона права на Санчо принадлежат совсем другой команде, «Манчестер Юнайтед», который отдает его в аренду будущим финалистам еврокубков.
