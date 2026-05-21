Аутсайдер УПЛ расторг контракт с вратарем

Как стало известно Sport.ua, голкипер Валерий Восконян больше не является игроком «Полтавы», хотя сам клуб не информировал о прекращении сотрудничества с 32-летним футболистом.

Восконян перешел в «Полтаву» летом 2024 года из «Ингульца» сразу после выигрыша с ним чемпионства в Первой лиге. Вместе с «горожанами» в прошлом году Валерий получил историческую путевку в Премьер-лигу, где в первых 14 турах сезона (с августа по декабрь) не сыграл только один раз.

Весной воспитанник николаевского футбола принял участие только в поединке против «Карпат» (13 марта, 0:4). После этого Восконян больше ни разу не попадал в заявку на матч.

Напомним, что в феврале медиа сообщали о якобы конфликте вратаря с тренером команды Игорем Тимченко, впрочем в клубе его отрицали. В апреле стало известно об отстранении основного голкипера от тренировок с первой командой: шли разговоры о подозрениях некоторых из футболистов в договорных матчах и игре на контору. Но и эту информацию президент «Полтавы» Сергей Иващенко назвал тогда «ложью».

Как бы там ни было, по нашим данным, еще несколько недель назад контракт «Полтавы» с Восконяном, который должен был действовать до середины 2027 года, был расторгнут. Официальную огласку это решение не получило, но на клубном сайте профиля Валерия Восконяна в разделе «Основной состав» вы уже нет.

За тур до финиша сезона в УПЛ «Полтава» занимает последнее, 16 место, имея в активе 12 очков. В субботу, 23 июня, команда Павла Матвийченко сыграет на «Арене Левый Берег» против «Эпицентра».

Ранее известный журналист и комментатор Виктор Вацко на примере ФК «Полтава» заявил, что команды без инфраструктуры и четких планов на развитие нельзя допускать к УПЛ.