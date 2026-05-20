Известный журналист: «Отмучайтесь уже в УПЛ и не возвращайтесь»

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко на примере ФК Полтава считает, что команды без инфраструктуры и четких планов на развитие нельзя допускать в УПЛ.

«К Полтаве у меня одно пожелание: поскорее бы уже отмучились в УПЛ и больше в таком виде не возвращались. Клуб без болельщиков, амбиций и инфраструктуры».

«Это всем урок», – сказал Вацко.

Полтава в прошлом сезоне неожиданно вышла в УПЛ, однако по итогам нынешнего чемпионата вылетела обратно в Первую лигу, набрав 12 очков за тур до конца.