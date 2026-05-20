Украина. Премьер лига20 мая 2026, 15:05 | Обновлено 20 мая 2026, 15:30
1555
0
Известный журналист: «Отмучайтесь уже в УПЛ и не возвращайтесь»
Вацко недоволен ситуацией ФК Полтава
20 мая 2026, 15:05 | Обновлено 20 мая 2026, 15:30
1555
0
Известный журналист и комментатор Виктор Вацко на примере ФК Полтава считает, что команды без инфраструктуры и четких планов на развитие нельзя допускать в УПЛ.
«К Полтаве у меня одно пожелание: поскорее бы уже отмучились в УПЛ и больше в таком виде не возвращались. Клуб без болельщиков, амбиций и инфраструктуры».
«Это всем урок», – сказал Вацко.
Полтава в прошлом сезоне неожиданно вышла в УПЛ, однако по итогам нынешнего чемпионата вылетела обратно в Первую лигу, набрав 12 очков за тур до конца.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 мая 2026, 12:18 0
Руслан покинет Италию
Футбол | 20 мая 2026, 07:56 3
Сабо – о президенте УАФ
Футбол | 20.05.2026, 09:02
Футбол | 20.05.2026, 09:53
Бокс | 20.05.2026, 00:28
Комментарии 0
Популярные новости
19.05.2026, 04:44 15
18.05.2026, 10:44 12
18.05.2026, 12:30 89
18.05.2026, 20:12 6
18.05.2026, 11:14 1
18.05.2026, 08:42 15
20.05.2026, 07:02
19.05.2026, 08:16 2