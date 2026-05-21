Степаненко догонит Ротаня по количеству матчей в чемпионате Украины

36-летний полузащитник Колоса Тарас Степаненко сыграет свой 375 матч в чемпионате Украины.

Произойдет это в его последнем поединке в профессиональной карьере.

Символично, что последним соперником Степаненко станет донецкий Шахтер, в котором игрок провел большую часть своей карьеры.

По количеству сыгранных матчей Степаненко догонит Руслана Ротаня, который в свое время сыграл такое же количество игр (375).

Больше в чемпионате Украины сыграли только 5 футболистов: Александр Шовковский (426), Олег Шелаев (412), Вячеслав Чечер (410), Александр Чижевский (400) и Александр Горяинов (391).

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей в чемпионате Украины