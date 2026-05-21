Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Степаненко догонит Ротаня по количеству матчей в чемпионате Украины
Украина. Премьер лига
21 мая 2026, 14:53 |
357
0

Степаненко догонит Ротаня по количеству матчей в чемпионате Украины

Только 5 игроков в истории турнира сыграли большее количество поединков

21 мая 2026, 14:53 |
357
0
Степаненко догонит Ротаня по количеству матчей в чемпионате Украины
ФК Колос. Тарас Степаненко

36-летний полузащитник Колоса Тарас Степаненко сыграет свой 375 матч в чемпионате Украины.

Произойдет это в его последнем поединке в профессиональной карьере.

Символично, что последним соперником Степаненко станет донецкий Шахтер, в котором игрок провел большую часть своей карьеры.

По количеству сыгранных матчей Степаненко догонит Руслана Ротаня, который в свое время сыграл такое же количество игр (375).

Больше в чемпионате Украины сыграли только 5 футболистов: Александр Шовковский (426), Олег Шелаев (412), Вячеслав Чечер (410), Александр Чижевский (400) и Александр Горяинов (391).

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей в чемпионате Украины

  • 426 – Александр Шовковский (Украина)
  • 412 – Олег Шелаев (Украина)
  • 410 – Вячеслав Чечер (Украина)
  • 400 – Александр Чижевский (Украина)
  • 391 – Александр Горяинов (Украина)
  • 375 – Руслан Ротань (Украина)
  • 375 – Тарас Степаненко (Украина)
  • 373 – Сергей Назаренко (Украина)
  • 363 – Сергей Шищенко (Украина)
  • 359 – Руслан Костышин (Украина)
  • 359 – Александр Гладкий (Украина)
По теме:
Шахтер – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Аутсайдер УПЛ расторг контракт с вратарем
Шахтер – Колос. Текстовая трансляция матча. LIVE
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер - Колос Шахтер Донецк Колос Ковалевка Тарас Степаненко статистика Александр Шовковский Олег Шелаев Вячеслав Чечер Александр Чижевский Александр Горяинов Руслан Ротань Сергей Назаренко Сергей Шищенко Руслан Костышин Александр Гладкий
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Футболисту «повезло остаться в живых», но пришлось заплатить штраф
Футбол | 21 мая 2026, 13:46 0
ФОТО. Футболисту «повезло остаться в живых», но пришлось заплатить штраф
ФОТО. Футболисту «повезло остаться в живых», но пришлось заплатить штраф

Марвин Дукш угодил в ДТП

Кубок Украины. Саленко отметил один положительный момент в победе Динамо
Футбол | 21 мая 2026, 10:17 10
Кубок Украины. Саленко отметил один положительный момент в победе Динамо
Кубок Украины. Саленко отметил один положительный момент в победе Динамо

Авторитетный в прошлом нападающий считает, что «Чернигов» изначально не имел шансов на успех

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 21.05.2026, 07:55
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Футбол | 21.05.2026, 06:41
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
Футбол | 20.05.2026, 16:12
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
20.05.2026, 20:39 13
Футбол
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
19.05.2026, 09:13 17
Футбол
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
20.05.2026, 09:53 9
Футбол
ЧМ по хоккею. Сенсация турнира продолжает удивлять, победа Норвегии
ЧМ по хоккею. Сенсация турнира продолжает удивлять, победа Норвегии
19.05.2026, 20:59
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
20.05.2026, 17:49 5
Баскетбол
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
20.05.2026, 16:50 4
Бокс
Шахтер может получить огромные деньги за Турана. Появился претендент
Шахтер может получить огромные деньги за Турана. Появился претендент
20.05.2026, 08:46 13
Футбол
Турки Аль-Шейх оценил шансы Верховена в бою против Усика
Турки Аль-Шейх оценил шансы Верховена в бою против Усика
19.05.2026, 09:30 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем