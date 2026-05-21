Степаненко догонит Ротаня по количеству матчей в чемпионате Украины
Только 5 игроков в истории турнира сыграли большее количество поединков
36-летний полузащитник Колоса Тарас Степаненко сыграет свой 375 матч в чемпионате Украины.
Произойдет это в его последнем поединке в профессиональной карьере.
Символично, что последним соперником Степаненко станет донецкий Шахтер, в котором игрок провел большую часть своей карьеры.
По количеству сыгранных матчей Степаненко догонит Руслана Ротаня, который в свое время сыграл такое же количество игр (375).
Больше в чемпионате Украины сыграли только 5 футболистов: Александр Шовковский (426), Олег Шелаев (412), Вячеслав Чечер (410), Александр Чижевский (400) и Александр Горяинов (391).
Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей в чемпионате Украины
- 426 – Александр Шовковский (Украина)
- 412 – Олег Шелаев (Украина)
- 410 – Вячеслав Чечер (Украина)
- 400 – Александр Чижевский (Украина)
- 391 – Александр Горяинов (Украина)
- 375 – Руслан Ротань (Украина)
- 375 – Тарас Степаненко (Украина)
- 373 – Сергей Назаренко (Украина)
- 363 – Сергей Шищенко (Украина)
- 359 – Руслан Костышин (Украина)
- 359 – Александр Гладкий (Украина)
