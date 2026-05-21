  Кубок Украины впервые выиграл легионер из Панамы
21 мая 2026, 13:59 | Обновлено 21 мая 2026, 14:03
Кубок Украины впервые выиграл легионер из Панамы

Обладателями Кубка становились игроки из 24-х стран дальнего зарубежья

ФК Динамо

В составе динамовцев в кубковом финале-2025/26 сыграл 26-летний нападающий из Панамы Эдуардо Герреро. Он стал футболистом 24-й страны дальнего зарубежья, чьи представители выигрывали Кубок Украины, в том числе 1-й – из Центральной Америки. Полпреды 13 государств свой первый триумф в финалах отпраздновали в «Динамо», 9 – в «Шахтере» и 2-х – в «Ворскле».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Представители стран дальнего зарубежья, первыми выигравшие Кубок Украины

Страна

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Счет

Нигерия

27.05.2001

Джулиус АГАХОВА

Шахтер

ЦСКА

2:1

27.05.2001

Айзек ОКОРОНКВО

Шахтер

ЦСКА

2:1

Румыния

27.05.2001

Мариан АЛИУЦЭ

Шахтер

ЦСКА

2:1

Сенегал

27.05.2001

Ассан НДИАЙ

Шахтер

ЦСКА

2:1

Польша

26.05.2002

Войцех КОВАЛЕВСКИ

Шахтер

Динамо

3:2

26.05.2002

Мариуш ЛЕВАНДОВСКИ

Шахтер

Динамо

3:2

Болгария

25.05.2003

Георгий ПЕЕВ

Динамо

Шахтер

2:1

Бразилия

25.05.2003

ДИОГО РИНКОН

Динамо

Шахтер

2:1

Сербия

25.05.2003

Горан ГАВРАНЧИЧ

Динамо

Шахтер

2:1

Хорватия

25.05.2003

Ерко ЛЕКО

Динамо

Шахтер

2:1

25.05.2003

Горан САБЛИЧ

Динамо

Шахтер

2:1

Чехия

07.05.2008

Томаш ГЮБШМАН

Шахтер

Динамо

2:0

Албания

31.05.2009

Арменд ДАЛЛКУ

Ворскла

Шахтер

1:0

31.05.2009

Дебатик ЦУРРИ

Ворскла

Шахтер

1:0

31.05.2009

Ахмед ЯНУЗИ

Ворскла

Шахтер

1:0

Сев. Македония

31.05.2009

Филип ДЕСПОТОВСКИ

Ворскла

Шахтер

1:0

Австрия

15.05.2014

Александр ДРАГОВИЧ

Динамо

Шахтер

2:1

Нидерланды

15.05.2014

Джермейн ЛЕНС

Динамо

Шахтер

2:1

ДР Конго

15.05.2014

Дьемерси МБОКАНИ

Динамо

Шахтер

2:1

Марокко

15.05.2014

Юнес БЕЛАНДА

Динамо

Шахтер

2:1

Португалия

15.05.2014

МИГЕЛ ВЕЛОЗУ

Динамо

Шахтер

2:1

Аргентина

21.05.2016

Факундо ФЕРРЕЙРА

Шахтер

Заря

2:0

Израиль

15.05.2019

Манор СОЛОМОН

Шахтер

Ингулец

4:0

Словения

08.07.2020

Беньямин ВЕРБИЧ

Динамо

Ворскла

1:1, п. 8:7

Уругвай

08.07.2020

Карлос ДЕ ПЕНА

Динамо

Ворскла

1:1, п. 8:7

Люксембург

13.05.2021

Жерсон РОДРИГЕШ

Динамо

Заря

1:0

Буркина-Фасо

15.05.2024

Лассина ТРАОРЕ

Шахтер

Ворскла

2:1

Тунис

14.05.2025

Алаа ГРАМ

Шахтер

Динамо

1:1, п. 6:5

Панама

20.05.2026

Эдуардо ГЕРРЕРО

Динамо

Чернигов

3:1

