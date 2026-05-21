Кубок Украины впервые выиграл легионер из Панамы
Обладателями Кубка становились игроки из 24-х стран дальнего зарубежья
В составе динамовцев в кубковом финале-2025/26 сыграл 26-летний нападающий из Панамы Эдуардо Герреро. Он стал футболистом 24-й страны дальнего зарубежья, чьи представители выигрывали Кубок Украины, в том числе 1-й – из Центральной Америки. Полпреды 13 государств свой первый триумф в финалах отпраздновали в «Динамо», 9 – в «Шахтере» и 2-х – в «Ворскле».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Представители стран дальнего зарубежья, первыми выигравшие Кубок Украины
|
Страна
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Нигерия
|
27.05.2001
|
Джулиус АГАХОВА
|
Шахтер
|
ЦСКА
|
2:1
|
|
27.05.2001
|
Айзек ОКОРОНКВО
|
Шахтер
|
ЦСКА
|
2:1
|
Румыния
|
27.05.2001
|
Мариан АЛИУЦЭ
|
Шахтер
|
ЦСКА
|
2:1
|
Сенегал
|
27.05.2001
|
Ассан НДИАЙ
|
Шахтер
|
ЦСКА
|
2:1
|
Польша
|
26.05.2002
|
Войцех КОВАЛЕВСКИ
|
Шахтер
|
Динамо
|
3:2
|
|
26.05.2002
|
Мариуш ЛЕВАНДОВСКИ
|
Шахтер
|
Динамо
|
3:2
|
Болгария
|
25.05.2003
|
Георгий ПЕЕВ
|
Динамо
|
Шахтер
|
2:1
|
Бразилия
|
25.05.2003
|
ДИОГО РИНКОН
|
Динамо
|
Шахтер
|
2:1
|
Сербия
|
25.05.2003
|
Горан ГАВРАНЧИЧ
|
Динамо
|
Шахтер
|
2:1
|
Хорватия
|
25.05.2003
|
Ерко ЛЕКО
|
Динамо
|
Шахтер
|
2:1
|
|
25.05.2003
|
Горан САБЛИЧ
|
Динамо
|
Шахтер
|
2:1
|
Чехия
|
07.05.2008
|
Томаш ГЮБШМАН
|
Шахтер
|
Динамо
|
2:0
|
Албания
|
31.05.2009
|
Арменд ДАЛЛКУ
|
Ворскла
|
Шахтер
|
1:0
|
|
31.05.2009
|
Дебатик ЦУРРИ
|
Ворскла
|
Шахтер
|
1:0
|
|
31.05.2009
|
Ахмед ЯНУЗИ
|
Ворскла
|
Шахтер
|
1:0
|
Сев. Македония
|
31.05.2009
|
Филип ДЕСПОТОВСКИ
|
Ворскла
|
Шахтер
|
1:0
|
Австрия
|
15.05.2014
|
Александр ДРАГОВИЧ
|
Динамо
|
Шахтер
|
2:1
|
Нидерланды
|
15.05.2014
|
Джермейн ЛЕНС
|
Динамо
|
Шахтер
|
2:1
|
ДР Конго
|
15.05.2014
|
Дьемерси МБОКАНИ
|
Динамо
|
Шахтер
|
2:1
|
Марокко
|
15.05.2014
|
Юнес БЕЛАНДА
|
Динамо
|
Шахтер
|
2:1
|
Португалия
|
15.05.2014
|
МИГЕЛ ВЕЛОЗУ
|
Динамо
|
Шахтер
|
2:1
|
Аргентина
|
21.05.2016
|
Факундо ФЕРРЕЙРА
|
Шахтер
|
Заря
|
2:0
|
Израиль
|
15.05.2019
|
Манор СОЛОМОН
|
Шахтер
|
Ингулец
|
4:0
|
Словения
|
08.07.2020
|
Беньямин ВЕРБИЧ
|
Динамо
|
Ворскла
|
1:1, п. 8:7
|
Уругвай
|
08.07.2020
|
Карлос ДЕ ПЕНА
|
Динамо
|
Ворскла
|
1:1, п. 8:7
|
Люксембург
|
13.05.2021
|
Жерсон РОДРИГЕШ
|
Динамо
|
Заря
|
1:0
|
Буркина-Фасо
|
15.05.2024
|
Лассина ТРАОРЕ
|
Шахтер
|
Ворскла
|
2:1
|
Тунис
|
14.05.2025
|
Алаа ГРАМ
|
Шахтер
|
Динамо
|
1:1, п. 6:5
|
Панама
|
20.05.2026
|
Эдуардо ГЕРРЕРО
|
Динамо
|
Чернигов
|
3:1
