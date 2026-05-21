Как Флик в семь шагов трансформировал Барселону

Немецкий тренер не просто помог каталонцам удержать титул чемпиона Ла Лиги, а снова сделал из них одну из самых привлекательных команд мира.

Ставка на молодежь

Когда Флик приехал на переговоры с «Барселоной», он был одним из кандидатов на место главного тренера. После первой встречи Ханси остался единственным выбором. Немец понимал всю сложность финансовой ситуации клуба, поэтому в своей презентации не отмечал выделения денег на трансферы, не позиционировал себя как спасителя или реформатора. Он приехал с конкретными идеями, как можно улучшить игру команды в ближайшее время с точки зрения тактики, как подтянуть физические кондиции, а главное: кого из футболистов поднять из молодежи в основу. Флик тщательно проанализировал ростер Ла Масии. Именно подготовленность специалиста произвела большое впечатление на Лапорту, на Деку.

Если погрузиться в предыдущую работу Ханси, все становится на свои места. После чемпионата мира-2014 он покинул тренерский штаб немецкой сборной и работал три года в Футбольном союзе страны. За это время Флик реформировал систему подготовки молодых кадров. В частности, реализовал идею создания общего реестра молодых талантов. По проекту Ханси была собрана информация от каждого детского тренера о его подопечных в возрасте от 6-ти лет. Статистика, сильные стороны и даже особенности характера. Большое количество данных Флик обрабатывал лично. Не стоит забывать, что на момент переезда в Каталонию немец уже открыл футбольному миру Джамала Мусиалу, Джошуа Зиркзее и Танги Ньянзу. Очень быстро в Европе адаптировался Альфонсо Дэвис.

Поэтому совсем не удивительно, что под руководством нового наставника блестяще заиграли Ямаль, Кубарси, Касадо, Фермин, Берналь, Мартин и др. Когда едва ли не лучшая академия мира пересекается со специалистом, точно знающим, как работать с молодыми талантами, то такой симбиоз воспроизводит нечто необычайное.

Физика

В профессиональных клубах каждая тренировка идет по четкому графику без долгих перерывов. Однако Флик сократил все паузы до минимума, только считанные секунды, чтобы попить водички или перевести дыхание. Подготовка и так стала гораздо более интенсивной, а кроме того, немец добавил упражнения с сопротивлением и весом, используя эластичные резинки и железные мельницы. Что интересно, ни один футболист не стал жаловаться на возросшие нагрузки. Ханси четко довел до игроков, для чего это нужно. Сыграли свою роль дисциплина и личные разговоры, но об этом немного позже.

Исключение с точки зрения нагрузок было сделано только для одного футболиста – Педри. У хавбека при Хави организм начал давать сбой, поэтому для полузащитника разработали специальную программу тренировок и питания, направленную на укрепление и эластичность мышц. Результат говорит сам за себя. За два последних сезона Педри пропустил всего 16 матчей, а сама «Барса» теперь играет все 90 с лишним минут и не выключается до финального свистка.

Тактика

После переезда Бускетса в США «Барселона» искала ему замену. Френки де Йонг не стал новым Серхио, поскольку он – игрок другого типа, а эксперимент с возвращением Ориоля Ромеу провалился. Флик сразу понял, что формацию команды следует менять. Поэтому он просто отменил роль, которую выполнял Бускетс, трансформировав тактику. Теперь номинального опорного полузащитника попросту не существует. Де Йонг, Педри, Фермин, Ольмо или Гави отныне ответственны не столько за темп и разрушение чужих атак, как это делал Серхио, сколько за продвижение мяча вперед – от собственной штрафной площадки до чужой. Некий каталонский вариант английских «box-to-box». А чтобы предотвратить разрывы внутри поля во время потери мяча, линия обороны «Барселоны» располагается достаточно высоко, что помогает ловить соперников в искусственный офсайд во время чужих контратак (в среднем пять раз за игру). В то же время Флик сохранил подключение крайних защитников. Канселу, Бальде и Кунде оказываются возле штрафной противников не реже, чем это раньше делали Жорди Альба или Дани Алвеш. Конечно, все это возможно только при футболе очень высокой интенсивности и прессинге. Именно для этого команда активно подтягивала физические кондиции.

Да, не всегда все это работает. «Барсу» иногда ловят на грани создания искусственного офсайда, что приводит к роковым действиям защитников, превращающихся в удаления и пенальти. А команды типа «Атлетико» или «Мальорки» могут просто выбить мяч на таргетмена по типу Серлота или Мурики, который зацепится и переведет игру на чужую треть поля. Однако, учитывая результаты «Блаугранас», можно точно сказать, что замысел Флика работает.

А еще не стоит забывать о стандартах. Именно Ханси отвечал за эту сторону игры во время подготовки сборной Германии к ЧМ-2014. По слухам, Йоахим Лев даже заключил пари с Фликом по поводу того, сколько команда забьет голов со стандартов. Йоахим считал, что не больше одного. Немцы в Бразилии забили четыре из стандартов, причем в четвертьфинале с французами единственный и победный – с углового.

Жесткая дисциплина

У немца, который играл за «Баварию», а отец его почти никогда не хвалил, не могло быть иначе. Ранее приезд футболистов «Блаугранас» на матч был настоящим показом мод, теперь все без исключения должны носить только клубную экипировку. В то же время появилось другое правило: если опаздываешь на тренировку или теоретическое занятие, то платишь 40 000 евро штрафа и начинаешь следующий матч на скамейке запасных.

В то же время Флик отнюдь не диктатор. У него есть четкие правила, но на поле он дает подопечным выражать свободу. К примеру, Ламин Ямаль признавался, что тренер ему почти не дает советов по поводу атакующих действий. Если уверен в собственных силах, можно смело идти в обыгрыш на двух-трех визави. Даже потеря мяча не обещает никакого наказания, если футболист сразу же вступает в отбор и возвращается во время защиты. Правда, по поводу игры в обороне Ямаль, как все остальные, получает наставления. Это и неудивительно, ведь сам Флик играл опорного полузащитника в «Баварии», где дисциплина в защите была одним из главных компонентов игры.

Ментальность

В этом вопросе Ханси можно назвать настоящим гуру. Флик отвечал за атмосферу, где бы он ни работал тренером. Мануэль Нойер и Томас Мюллер признавались, что тренер прекрасно чувствовал любую напряженность и разрешал недоразумения еще до того, как они перерастали в конфликты. Ханси всегда позиционировал себя не только как спортивный наставник, но и как психологический ментор. То есть на работе он тренер, но общение с ним легко выходит за пределы профессии. Если нужно, немец всегда может обсудить жизненные ситуации или психологические моменты, беспокоящие игрока. И именно возможность общаться с тренером в неформальных обстоятельствах или вне поля является козырем Флика. Давид Алаба вспоминал, что после победы в Лиге Чемпионов Ханси охотно присоединился к компании футболистов, улетевших отдыхать на Ибицу. Отнюдь не удивительно, что иногда игроки называют Флика отцом, а кто-то, как Ямаль, даже дедушкой. Чтобы понять, насколько специалист умеет прибавлять уверенности, рассмотрим три примера.

Первый – Рафинья. Два года назад бразильца могли продать в Саудовскую Аравию. Казалось, что он не смог показать себя в полной мере, что ему не найдется места на поле и лучше его продать и заработать. Однако Ханси сначала проводил личные беседы с футболистом и заверил его в ключевой важности для проекта. Потом, понимая, что Рафа и Ямаль могут совмещаться на поле, а не конкурировать за позицию правого вингера, нашел для бразильца альтернативную роль, где он балансировал между позициями левого вингера и атакующего полузащитника. Рафинья выдал лучший сезон в карьере, был претендентом на Золотой мяч, стал лидером «Барселоны» и иногда выводил команду на поле с капитанской повязкой на руке. Сейчас бразилец один из лучших в составе каталонцев, а о его продаже никто не думает.

Второй – Маркус Рэшфорд. Приезжал в Испанию в статусе «сбитого летчика». Все говорили, что в «Барсе» англичанин может перезапустить карьеру, но отнюдь не все в это верили. А вот Флик в Рэшфорда поверил, и британец действительно помогал своими действиями в ключевых поединках, как, например, дубль «Ньюкаслу» на групповом этапе Лиги Чемпионов или гол со штрафного в последнем Эль-Классико. Наверное, Маркус не вышел на свой пик, но он точно доказал, что может играть на топовом уровне и быть полезным.

Третий – Эрик Гарсия. Казалось, что его ждет судьба Бартры, Муньесы, Мингесы или Фонтаса. То есть, уровень «Барселоны» не потянет и будет защищать цвета середняка Ла Лиги. Однако Гарсия выдал, пожалуй, наилучший сезон! Он не просто закрывал проблемные позиции (правый защитник, центральный защитник и центральный полузащитник), а действительно раскрылся как универсал, соответствующий уровню чемпиона Примеры. Уже сейчас испанские СМИ призывают Луиса де ла Фуэнте взять Эрика на мундиаль.

Даже Ронана Араухо у Флика получилось вернуть в игру, хотя и не на 100%.

Трансферы

Понимая, что у клуба нет денег, Ханси не требовал серьезного бюджета на новичков. За два года «Барса» потратила смешные, как для топ-клуба, 88 млн евро, 61 из которых на Дани Ольмо и еще 25 на Жоана Гарсию. Что самое важное: никакого трансферного провала! Ольмо и Гарсия – ключевые. Аренды Канселу и Рэшфорда – успешны. Щенсны, кажется, сыграл даже лучше, чем от него ожидали после возобновления карьеры. Пау Виктора приобрели за 5,5 млн, а продали в «Брагу» за 15. Руни Барджи взяли у «Копенгагена» за 2,5 млн сначала в «Барселону Б». А он почти весь сезон провел в основе. Да, резервист, да, пока сыроват для топового уровня, но ему всего 20 лет, а в конкурентах – лучший вингер планеты Ламин Ямаль.

Разноплановость

У «Барселоны» начала и середины 2000-х была Месси-зависимость. Появление Ламина Ямаля в какой-то момент начало делать из «Блаугранас» команду, которая снова становится заложницей игры одного футболиста. В полуфинале прошедшей ЛЧ с «Интером» и четвертьфинале уже этой кампании против «Атлетико» игроки «Барсы», когда не могли раскрыть низкий блок защиты соперника, не начинали выдумывать креатив, а просто отдавали мяч Ямалю в надежде, что он решит все индивидуально. Однако последнее Эль-Классико доказало, что «Барселона» не зависима ни от Ламина, ни от Рафиньи. Даже когда этих двоих нет на поле, команда все равно может находить креативные решения в атаке и полностью переигрывать такого соперника, как «Реал» (Мадрид).

И если суммировать современный стиль игры «Барсы», то это не тики-така в ее классическом понимании. Это именно футбол Флика с элементами таки-таки. К тому же, нынешняя «Барселона» не любит контроль ради контроля. Игра «Блаугранас» стала более агрессивной, атакующей и яркой. И это очень контрастирует даже с футболом Хави, под руководством которого команда довольно часто побеждала 1:0, а тер Штегену приходилось творить чудеса куда больше раз, чем сейчас Жоану Гарсии. Неудивительно, что при Хави каталонцы забили 79 голов и пропустили 44 в Ла Лиге, а после прихода Флика забили 102 и пропустили 39 в сезоне-2024/2025, 94 забито и 33 пропущено в текущей кампании. Больше в пяти топовых лигах забила только «Бавария» – 122.

Сделал ли Ханси чудо, выиграв два титула Ла Лиги подряд? Скорее, нет. «Барселона» пока не самая лучшая в Европе, до сих пор имеет кадровые и финансовые проблемы, а ее игра отнюдь не всегда является образцом. Однако, учитывая все обстоятельства, Флик четко и глубоко проанализировал ситуацию, сделав правильные ходы. Он точно сделал «Блаугранас» гораздо лучше, приносит им трофеи и позволяет с большим оптимизмом смотреть в будущее.

Игорь ЯВКИН