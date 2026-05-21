Лучшим бомбардиром Кубка Украины-2025/26 стал Питер Итодо
Нигерийский форвард «Металлиста 1925» забил в этом розыгрыше 5 мячей
После 12-летнего перерыва лучшим бомбардиром Кубка Украины 9-й раз в истории стал легионер – 22-летний нигерийский форвард «Металлиста 1925» Питер Итодо, пять раз поражавший ворота соперников. В 1/32 финала он забил «Оболони», в 1/16-й – «Колосу» из Полонного, в 1/8-й – сделал дубль в поединке с «Агробизнесом», а в 1/4-й продолжил свою голевую серию в матче с киевским «Локомотивом».
К слову, Итодо показал лучший результат, начиная с сезона-2017/18, когда Сергей Кисленко из «Львова» выиграл бомбардирскую гонку также с пятью голами.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Легионеры, становившиеся лучшими бомбардирами Кубка Украины
|
Сезон
|
Игрок
|
Страна
|
Клуб
|
Голы
|
1999/00
|
Максим ШАЦКИХ
|
Узбекистан
|
Динамо
|
4
|
2001/02
|
Максим ШАЦКИХ
|
Узбекистан
|
Динамо
|
5
|
2002/03
|
Максим ШАЦКИХ
|
Узбекистан
|
Динамо
|
5
|
2004/05
|
ДИОГО РИНКОН
|
Бразилия
|
Динамо
|
6
|
2005/06
|
КЛЕБЕР
|
Бразилия
|
Динамо
|
5
|
2011/12
|
МАЙКОН
|
Бразилия
|
Волынь
|
5
|
2012/13
|
АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА
|
Бразилия
|
Шахтер
|
4
|
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Бразилия
|
Шахтер
|
4
|
2013/14
|
ЭДУАРДУ
|
Хорватия
|
Шахтер
|
4
|
2025/26
|
Питер ИТОДО
|
Нигерия
|
Металлист 1925
|
5
