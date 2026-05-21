Лучшим бомбардиром Кубка Украины-2025/26 стал Питер Итодо

После 12-летнего перерыва лучшим бомбардиром Кубка Украины 9-й раз в истории стал легионер – 22-летний нигерийский форвард «Металлиста 1925» Питер Итодо, пять раз поражавший ворота соперников. В 1/32 финала он забил «Оболони», в 1/16-й – «Колосу» из Полонного, в 1/8-й – сделал дубль в поединке с «Агробизнесом», а в 1/4-й продолжил свою голевую серию в матче с киевским «Локомотивом».

К слову, Итодо показал лучший результат, начиная с сезона-2017/18, когда Сергей Кисленко из «Львова» выиграл бомбардирскую гонку также с пятью голами.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Легионеры, становившиеся лучшими бомбардирами Кубка Украины