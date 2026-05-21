  4. Лучшим бомбардиром Кубка Украины-2025/26 стал Питер Итодо
21 мая 2026, 12:51 | Обновлено 21 мая 2026, 13:00
Лучшим бомбардиром Кубка Украины-2025/26 стал Питер Итодо

Нигерийский форвард «Металлиста 1925» забил в этом розыгрыше 5 мячей

После 12-летнего перерыва лучшим бомбардиром Кубка Украины 9-й раз в истории стал легионер – 22-летний нигерийский форвард «Металлиста 1925» Питер Итодо, пять раз поражавший ворота соперников. В 1/32 финала он забил «Оболони», в 1/16-й – «Колосу» из Полонного, в 1/8-й – сделал дубль в поединке с «Агробизнесом», а в 1/4-й продолжил свою голевую серию в матче с киевским «Локомотивом».

К слову, Итодо показал лучший результат, начиная с сезона-2017/18, когда Сергей Кисленко из «Львова» выиграл бомбардирскую гонку также с пятью голами.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Легионеры, становившиеся лучшими бомбардирами Кубка Украины

Сезон

Игрок

Страна

Клуб

Голы

1999/00

Максим ШАЦКИХ

Узбекистан

Динамо

4

2001/02

Максим ШАЦКИХ

Узбекистан

Динамо

5

2002/03

Максим ШАЦКИХ

Узбекистан

Динамо

5

2004/05

ДИОГО РИНКОН

Бразилия

Динамо

6

2005/06

КЛЕБЕР

Бразилия

Динамо

5

2011/12

МАЙКОН

Бразилия

Волынь

5

2012/13

АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА

Бразилия

Шахтер

4

ЛУИС АДРИАНУ

Бразилия

Шахтер

4

2013/14

ЭДУАРДУ

Хорватия

Шахтер

4

2025/26

Питер ИТОДО

Нигерия

Металлист 1925

5

