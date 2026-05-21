Ярмоленко стал самым возрастным обладателем КУ среди полевых игроков
Самым младшим игроком финала стал Дмитрий Дидок, самым старшим – Андрей Ярмоленко
Средний возраст игроков «Динамо» в финале Кубка Украины-2025/26 составил 25,4 года против 26,9 у «Чернигова». В рядах черниговцев самым младшим оказался 19-летний Дмитрий Дидок, а самым старшим - 35-летний Егор Картушов. У киевлян за почетный трофей боролись с одной стороны 19-летний Владислав Захарченко, с другой - 36-летний Андрей Ярмоленко, который вошел в историческую тройку «аксакалов» кубковых финалов.
К слову, Ярмоленко стал самым возрастным обладателем Кубка среди полевых игроков. Прежний рекорд 31-летней давности, принадлежавший Сергею Ященко, он превзошел на 237 дней.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные игроки финалов Кубка Украины
|
Возраст
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
40 лет 153 дня
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
04.06.2015
|
Шахтер
|
0:0, п. 5:4
|
37 лет 6 дней
|
Леонид ГАЙДАРЖИ
|
Нива В
|
26.05.1996
|
Динамо
|
0:2
|
36 лет 209 дней
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
20.05.2026
|
Чернигов
|
3:1
|
36 лет 22 дня
|
Вячеслав ШЕВЧУК
|
Шахтер
|
04.06.2015
|
Динамо
|
0:0, п. 4:5
|
35 лет 337 дней
|
Сергей ЯЩЕНКО
|
Шахтер
|
28.05.1995
|
Днепр
|
1:1, п. 7:6
|
35 лет 135 дней
|
Егор КАРТУШОВ
|
Чернигов
|
20.05.2026
|
Динамо
|
1:3:
|
35 лет 68 дней
|
Сергей НАГОРНЯК
|
Металлург З
|
02.05.2006
|
Динамо
|
0:1
|
35 лет 35 дней
|
Владимир ЛЮТЫЙ
|
Днепр
|
25.05.1997
|
Шахтер
|
0:1
|
35 лет 16 дней
|
Дарио СРНА
|
Шахтер
|
17.05.2017
|
Динамо
|
1:0
|
34 года 317 дней
|
Желько ЛЮБЕНОВИЧ
|
Заря
|
21.05.2016
|
Шахтер
|
0:2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
