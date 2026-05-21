Украина. Премьер лига
21 мая 2026, 12:06 | Обновлено 21 мая 2026, 12:13
Ярмоленко стал самым возрастным обладателем КУ среди полевых игроков

Самым младшим игроком финала стал Дмитрий Дидок, самым старшим – Андрей Ярмоленко

ФК Динамо

Средний возраст игроков «Динамо» в финале Кубка Украины-2025/26 составил 25,4 года против 26,9 у «Чернигова». В рядах черниговцев самым младшим оказался 19-летний Дмитрий Дидок, а самым старшим - 35-летний Егор Картушов. У киевлян за почетный трофей боролись с одной стороны 19-летний Владислав Захарченко, с другой - 36-летний Андрей Ярмоленко, который вошел в историческую тройку «аксакалов» кубковых финалов.

К слову, Ярмоленко стал самым возрастным обладателем Кубка среди полевых игроков. Прежний рекорд 31-летней давности, принадлежавший Сергею Ященко, он превзошел на 237 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные игроки финалов Кубка Украины

Возраст

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

40 лет 153 дня

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

04.06.2015

Шахтер

0:0, п. 5:4

37 лет 6 дней

Леонид ГАЙДАРЖИ

Нива В

26.05.1996

Динамо

0:2

36 лет 209 дней

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

20.05.2026

Чернигов

3:1

36 лет 22 дня

Вячеслав ШЕВЧУК

Шахтер

04.06.2015

Динамо

0:0, п. 4:5

35 лет 337 дней

Сергей ЯЩЕНКО

Шахтер

28.05.1995

Днепр

1:1, п. 7:6

35 лет 135 дней

Егор КАРТУШОВ

Чернигов

20.05.2026

Динамо

1:3:

35 лет 68 дней

Сергей НАГОРНЯК

Металлург З

02.05.2006

Динамо

0:1

35 лет 35 дней

Владимир ЛЮТЫЙ

Днепр

25.05.1997

Шахтер

0:1

35 лет 16 дней

Дарио СРНА

Шахтер

17.05.2017

Динамо

1:0

34 года 317 дней

Желько ЛЮБЕНОВИЧ

Заря

21.05.2016

Шахтер

0:2
