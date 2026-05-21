Ярмоленко стал самым возрастным обладателем КУ среди полевых игроков

Средний возраст игроков «Динамо» в финале Кубка Украины-2025/26 составил 25,4 года против 26,9 у «Чернигова». В рядах черниговцев самым младшим оказался 19-летний Дмитрий Дидок, а самым старшим - 35-летний Егор Картушов. У киевлян за почетный трофей боролись с одной стороны 19-летний Владислав Захарченко, с другой - 36-летний Андрей Ярмоленко, который вошел в историческую тройку «аксакалов» кубковых финалов.

К слову, Ярмоленко стал самым возрастным обладателем Кубка среди полевых игроков. Прежний рекорд 31-летней давности, принадлежавший Сергею Ященко, он превзошел на 237 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные игроки финалов Кубка Украины