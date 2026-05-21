Ярмоленко выступил с заявлением по поводу будущего после победы Динамо

Лидер киевского Динамо Андрей Ярмоленко заговорил о будущем, заявив, что примет решение вместе с супругой.

– Перед матчем мы разговаривали с главным тренером национальной сборной. И он сказал: «Пока Ярмоленко играет в футбол, он игрок национальной сборной Украины». Президент «Динамо» сказал, чтобы мы спросили Ярмоленко, сколько Андрей еще будет играть в футбол. Поэтому не можем не спросить…

– Пока не могу ничего вам сказать. Я хочу закончить этот чемпионат, сесть поговорить с супругой, принять для себя решение. Сделать это после того, как улягутся все эмоции, – сказал Ярмоленко.

В активе Андрея Ярмоленко 123 гола в Украинской Премьер-лиге. До рекорда вингеру «бело-синих» осталось забить 2 мяча, а впереди у киевского Динамо – матч против Кудровки (30 тур УПЛ).