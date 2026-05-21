Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярмоленко выступил с заявлением по поводу будущего после победы Динамо
Украина. Премьер лига
21 мая 2026, 12:11 | Обновлено 21 мая 2026, 12:41
1293
0

Ярмоленко выступил с заявлением по поводу будущего после победы Динамо

Андрей пока не понимает, продолжит ли карьеру

21 мая 2026, 12:11 | Обновлено 21 мая 2026, 12:41
1293
0
Ярмоленко выступил с заявлением по поводу будущего после победы Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Лидер киевского Динамо Андрей Ярмоленко заговорил о будущем, заявив, что примет решение вместе с супругой.

– Перед матчем мы разговаривали с главным тренером национальной сборной. И он сказал: «Пока Ярмоленко играет в футбол, он игрок национальной сборной Украины». Президент «Динамо» сказал, чтобы мы спросили Ярмоленко, сколько Андрей еще будет играть в футбол. Поэтому не можем не спросить…

– Пока не могу ничего вам сказать. Я хочу закончить этот чемпионат, сесть поговорить с супругой, принять для себя решение. Сделать это после того, как улягутся все эмоции, – сказал Ярмоленко.

В активе Андрея Ярмоленко 123 гола в Украинской Премьер-лиге. До рекорда вингеру «бело-синих» осталось забить 2 мяча, а впереди у киевского Динамо – матч против Кудровки (30 тур УПЛ).

По теме:
Ярмоленко обновил свой рекорд финалов Кубка Украины
Стало известно, когда состоятся стыковые матчи между Первой лигой и УПЛ
Ярмоленко стал самым возрастным обладателем КУ среди полевых игроков
Андрей Ярмоленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
Футбол | 20 мая 2026, 16:12 3
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»

Андрей пошутил по поводу отношения к городу в семье

Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
Футбол | 21 мая 2026, 08:44 7
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб

Артем может перейти в «Ювентус»

ЛНЗ переманил очередного таланта Вереса, выиграв борьбу у клубов УПЛ
Футбол | 21.05.2026, 10:36
ЛНЗ переманил очередного таланта Вереса, выиграв борьбу у клубов УПЛ
ЛНЗ переманил очередного таланта Вереса, выиграв борьбу у клубов УПЛ
Стало известно, сколько заработало Динамо за победу в Кубке Украины
Футбол | 21.05.2026, 08:03
Стало известно, сколько заработало Динамо за победу в Кубке Украины
Стало известно, сколько заработало Динамо за победу в Кубке Украины
Ребров переплюнул всех по размеру залога за Ермака
Футбол | 21.05.2026, 03:32
Ребров переплюнул всех по размеру залога за Ермака
Ребров переплюнул всех по размеру залога за Ермака
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Олейникова не сумела доиграть матч 1/8 финала в Страсбурге. Что произошло?
Олейникова не сумела доиграть матч 1/8 финала в Страсбурге. Что произошло?
20.05.2026, 13:35 14
Теннис
Андрей Шевченко обиделся на легенду Динамо и разорвал с ним все связи
Андрей Шевченко обиделся на легенду Динамо и разорвал с ним все связи
20.05.2026, 07:56 9
Футбол
Усик провел битву взглядов с Верховеном. Чем закончилось?
Усик провел битву взглядов с Верховеном. Чем закончилось?
19.05.2026, 20:24 1
Бокс
Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
20.05.2026, 07:02
Футбол
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
20.05.2026, 04:10 7
Футбол
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
20.05.2026, 00:28 3
Бокс
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
20.05.2026, 16:51 21
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
19.05.2026, 08:16 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем