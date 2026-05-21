Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Как Шахтер готовился к матчу последнего тура УПЛ против Колоса
Украина. Премьер лига
21 мая 2026, 15:23 | Обновлено 21 мая 2026, 16:04
ФОТО. Как Шахтер готовился к матчу последнего тура УПЛ против Колоса

Донецкая команда сыграет в статусе чемпиона Украины

В 30-м туре УПЛ донецкий Шахтер примет Колос из Ковалевки. Игра пройдет 21 мая в 15:30 во Львове.

На заключительный матч сезона 2025/26 Шахтер выходит как чемпион. За тур до финиша горняки имеют 22 победы, 6 ничьих и 1 поражение и 72 очка. Также у команды Арды Турана с огромным отрывом лучшая в УПЛ разница забитых и пропущенных мячей: 71–20. Несмотря на досрочное завоевание титула, «горняки» продолжают свои серии в чемпионате – победную (7 матчей) и беспроигрышную (20).

В прошлом туре оранжево-черные в матче, который из-за воздушных тревог растянулся почти на 5 часов, обыграли в Кривом Роге Кривбасс (3:2), голами отметились Лассина Траоре и Проспер Обах (дубль). Самыми результативными игроками Шахтера в этом сезоне являются Кауан Элиас (11 голов и 7 ассистов), Лука Мейреллиш (11/2), Эгиналду (9/3) и Педриньо (8/10).

Колос в 29 матчах имеет 12 побед, 10 ничьих и 7 поражений и с 46 очками (разница мячей: 29–25) идет на 7-й позиции в турнирной таблице. Ковалевцы уже точно не опустятся ниже и еще сохраняют шансы попасть даже в пятерку лучших. Команда Руслана Костышина провела довольно успешный отрезок в апреле и начале мая, когда имела 6-матчевую беспроигрышную серию (2 ничьи и 4 победы подряд), однако в последних двух турах аграрии потерпели поражения от столичных Динамо (1:2) и Оболони (0:2). Лучшие бомбардиры Колоса – нападающий Юрий Климчук (9 голов и 2 ассиста), вингер Антон Салабай (4 гола), полузащитник Элиас Теллес (3/1).

Шахтер и Колос в чемпионате Украины сыграли 14 матчей: 11 побед горняков, 2 ничьи, 1 раз сильнее были ковалевцы. Общая разница мячей: 33–12 в пользу оранжево-черных. 6 декабря 2025 года команды встретились в матче первого круга УПЛ в Ковалевке. В первом тайме горняки имели несколько неплохих моментов, но не смогли их реализовать. После перерыва тяжелое поле и постоянные остановки из-за фолов снизили темп игры, в итоге все завершилось сухой ничьей – 0:0.

Матч Шахтер – Колос будет обслуживать бригада арбитров во главе с Александром Каленовым. Ассистенты – Игорь Дебенко и Максим Левченко. Арбитр VAR – Михаил Райда. Ассистент арбитра VAR – Дмитрий Евтухов.

Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
