  4. Маркевич назвал главную проблему Динамо после триумфа в Кубке Украины
21 мая 2026, 14:06 |
Маркевич назвал главную проблему Динамо после триумфа в Кубке Украины

Специалист отметил проблемы в защите «бело-синих»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Легендарный тренер Мирон Маркевич назвал самую большую проблему киевского Динамо после триумфа бело-синих в Кубке Украины.

– Вы и сами отмечаете, что в атаке Динамо создало очень много моментов, но ахиллесовой пяткой киевлян остается их игра в защите. Уж слишком много позволили создать Чернигову в атаке...

– Да, я согласен с вами. Да, это уже всем ясно – это не защита такого клуба как Динамо. Могу выделить только Тараса Михавко, если говорить об обороне киевлян. Это проблема №1 для Динамо, особенно если мы говорим о еврокубках. С такой обороной и в УПЛ ты ничего не поделаешь, – сказал Маркевич.

Нынешний сезон можно считать провальным для киевского Динамо. Подопечные Игоря Костюка сейчас находятся на 4 строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 54 балла после 29 сыгранных матчей. Победа в Кубке Украины – единственное светлое пятно для «бело-синих» в этом сезоне.

Мирон Маркевич Динамо Киев Чернигов Кубок Украины по футболу Чернигов - Динамо
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
