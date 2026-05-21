Маркевич назвал главную проблему Динамо после триумфа в Кубке Украины

Легендарный тренер Мирон Маркевич назвал самую большую проблему киевского Динамо после триумфа бело-синих в Кубке Украины.

– Вы и сами отмечаете, что в атаке Динамо создало очень много моментов, но ахиллесовой пяткой киевлян остается их игра в защите. Уж слишком много позволили создать Чернигову в атаке...

– Да, я согласен с вами. Да, это уже всем ясно – это не защита такого клуба как Динамо. Могу выделить только Тараса Михавко, если говорить об обороне киевлян. Это проблема №1 для Динамо, особенно если мы говорим о еврокубках. С такой обороной и в УПЛ ты ничего не поделаешь, – сказал Маркевич.

Нынешний сезон можно считать провальным для киевского Динамо. Подопечные Игоря Костюка сейчас находятся на 4 строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 54 балла после 29 сыгранных матчей. Победа в Кубке Украины – единственное светлое пятно для «бело-синих» в этом сезоне.