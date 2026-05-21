  4. ФОТО. Ночная вечеринка Арсенала после чемпионства – без Артеты
21 мая 2026, 00:58
ФОТО. Ночная вечеринка Арсенала после чемпионства – без Артеты

Игроки Арсенала праздновали титул до утра в закрытом клубе Лондона

Instagram. Деклан Райс, Юрриен Тимбер, Эберечи Езе, Букайо Сака

Футболисты «Арсенала» устроили ночную вечеринку после первого чемпионства АПЛ за 22 года.

Игроки заранее забронировали клуб Tape на Оксфорд-стрит на случай, если «Манчестер Сити» потеряет очки в матче с «Борнмутом». После осечки команды Пепа Гвардиолы празднование сразу началось.

Футболисты разъехались по домам, переоделись и позже встретились в закрытом для публики клубе в центре Лондона.

Тем временем легенда клуба Иан Райт праздновал вместе с фанатами на улицах Северного Лондона и со слезами на глазах заявил: «Этот клуб и эти фанаты заслужили это. Нас слишком долго высмеивали».

Микель Артета, наоборот, решил провести вечер дома с семьей после небольшого празднования на базе.

Около 4:30 утра Букайо Сака, Юрриен Тимбер, Эберечи Эзе и Деклан Райс приехали к «Эмирейтс», где встретили нескольких фанатов. Когда фанаты увидели TikTok Live с игроками возле стадиона, к «Эмирейтс» начали съезжаться болельщики.

Теперь вся концентрация «Арсенала» – на финале Лиги чемпионов и попытке выиграть первый кубок Лиги чемпионов в истории клуба.

Максим Лапченко Источник: The Sun
Очередной триумф Эмери. Астон Вилла выиграла Лигу Европы
В финале «львы» уверенно разобрались с «Фрайбургом»

Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Известный в прошлом наставник не видит проблем в том, чтобы «Динамо» обыграло «Чернигов»

Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Его отсутствие в сборной Украины – это не проблема»
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Турки Аль-Шейх оценил шансы Верховена в бою против Усика
