ФОТО. Ночная вечеринка Арсенала после чемпионства – без Артеты

Футболисты «Арсенала» устроили ночную вечеринку после первого чемпионства АПЛ за 22 года.

Игроки заранее забронировали клуб Tape на Оксфорд-стрит на случай, если «Манчестер Сити» потеряет очки в матче с «Борнмутом». После осечки команды Пепа Гвардиолы празднование сразу началось.

Футболисты разъехались по домам, переоделись и позже встретились в закрытом для публики клубе в центре Лондона.

Тем временем легенда клуба Иан Райт праздновал вместе с фанатами на улицах Северного Лондона и со слезами на глазах заявил: «Этот клуб и эти фанаты заслужили это. Нас слишком долго высмеивали».

Микель Артета, наоборот, решил провести вечер дома с семьей после небольшого празднования на базе.

Около 4:30 утра Букайо Сака, Юрриен Тимбер, Эберечи Эзе и Деклан Райс приехали к «Эмирейтс», где встретили нескольких фанатов. Когда фанаты увидели TikTok Live с игроками возле стадиона, к «Эмирейтс» начали съезжаться болельщики.

Теперь вся концентрация «Арсенала» – на финале Лиги чемпионов и попытке выиграть первый кубок Лиги чемпионов в истории клуба.