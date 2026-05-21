ФОТО. Ночная вечеринка Арсенала после чемпионства – без Артеты
Игроки Арсенала праздновали титул до утра в закрытом клубе Лондона
Футболисты «Арсенала» устроили ночную вечеринку после первого чемпионства АПЛ за 22 года.
Игроки заранее забронировали клуб Tape на Оксфорд-стрит на случай, если «Манчестер Сити» потеряет очки в матче с «Борнмутом». После осечки команды Пепа Гвардиолы празднование сразу началось.
Футболисты разъехались по домам, переоделись и позже встретились в закрытом для публики клубе в центре Лондона.
Тем временем легенда клуба Иан Райт праздновал вместе с фанатами на улицах Северного Лондона и со слезами на глазах заявил: «Этот клуб и эти фанаты заслужили это. Нас слишком долго высмеивали».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Микель Артета, наоборот, решил провести вечер дома с семьей после небольшого празднования на базе.
Около 4:30 утра Букайо Сака, Юрриен Тимбер, Эберечи Эзе и Деклан Райс приехали к «Эмирейтс», где встретили нескольких фанатов. Когда фанаты увидели TikTok Live с игроками возле стадиона, к «Эмирейтс» начали съезжаться болельщики.
Теперь вся концентрация «Арсенала» – на финале Лиги чемпионов и попытке выиграть первый кубок Лиги чемпионов в истории клуба.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В финале «львы» уверенно разобрались с «Фрайбургом»
Известный в прошлом наставник не видит проблем в том, чтобы «Динамо» обыграло «Чернигов»