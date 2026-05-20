  4. ФОТО. Футболисту «повезло остаться в живых», но пришлось заплатить штраф
ФОТО. Футболисту «повезло остаться в живых», но пришлось заплатить штраф

Марвин Дукш угодил в ДТП

The Sun. Марвин Дукш

Футболист «Бирмингем Сити» Марвин Дукш был оштрафован более чем на £16 тысяч после ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел 6 апреля спустя несколько часов после матча против «Ипсвича», который команда Дукша проиграла 1:2. Немецкий игрок сел за руль своего Mercedes и, пытаясь переключить музыку, врезался в два автомобиля возле тренировочной базы клуба в Уорикшире. В результате аварии пострадали две женщины.

Полиция провела тест на алкоголь, который показал почти двойное превышение допустимой нормы. Суд оштрафовал футболиста на £16 155, обязал выплатить £2 000 компенсации пострадавшим и лишил водительских прав на 14 месяцев.

Судья заявил, что Дукшу «повезло остаться в живых» и что дело могло закончиться куда трагичнее.

В «Бирмингем Сити» подтвердили, что игрок уже был наказан внутри клуба – его оштрафовали и временно отстранили от матчей.

Максим Лапченко Источник: The Sun
