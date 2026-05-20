Сергей ЧУЙЧЕНКО: «После финала Кубка цена на вратаря Чернигова вырастет»

Во Львове состоялся финал Кубка Украины 2025/26, в котором киевское «Динамо» взяло верх над представителем Первой лиги ФК «Чернигов» – 3:1. Впечатлениями об игре со Sport.ua поделился экс-форвард «Днепра», «Полиграфтехники»/«Александрии», «Ворсклы» и «Металлиста» Сергей Чуйченко.

– Победа «Динамо» в решающей игре кубкового розыгрыша вполне заслужена, – сказал специалист. – Еще до матча львиная доля футбольного сообщества была убеждена, что команда Игоря Костюка, с которым мы когда-то играли вместе в «Ворскле», віиграет. Так оно, в конце концов, и случилось, с чем динамовцев и поздравляю.

– Что скажете о самой игре?

– Уже в первом тайме преимущество динамовцев было очевидным. Моментов для взятия ворот у них было немало, однако в большинстве случаев оборона и вратарь «Чернигова» Максим Татаренко то и дело спасали положение. Случалось, что и спортивное везение было на стороне младших по рангу. И все же в первой половине игры мы увидели два гола, когда соперники огорчили друг друга. Лично мне было приятно наблюдать за игрой капитана «Динамо» Виталия Буяльского, запомнившегося не только продуманными действиями в конструктуировании атак, но и высоким индивидуальным мастерством в завершающей стадии. Два его гола стали лишним тому подтверждением. Во многом именно благодаря Буяльскому динамовцу и заложили фундамент победы. Второй гол капитана киевской команды, который пришелся на первые минуты после возобновления матча, фактически внес перелом в игре, в которой «Чернигов» произвел неплохое впечатление. «Тигры» почти полтора тайма показывали зубы и даже были близки к тому, чтобы при счете 1:1 выйти вперед.

Символическим стало появление во втором тайме в составе «Динамо» воспитанника черниговского футбола Андрея Ярмоленко. Именно его гол вскоре после выхода на замену и снял все вопросы о победителе этой встречи. Класс отразился на игре. Таким образом динамовцы несколько подсластили горькую пилюлю по поводу потери чемпионства.

– Кто из футболистов поразил вас в этом матче больше всего?

– О Буяльском я уже сказал. А еще отметил бы черниговского голкипера Татаренко. Он спасал свою команду в полуфинале с «Металлистом 1925», а сегодня удивлял мастерством в финальном поединке. Уверен, что после этих двух игр спрос на него вырастет в разы больше.