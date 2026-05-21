  4. Йожеф САБО: Именно поэтому он не уехал в Европу и завершит карьеру в Динамо
Йожеф САБО: Именно поэтому он не уехал в Европу и завершит карьеру в Динамо

Известный тренер – о Буяльском

Известный в прошлом украинский тренер Йожеф Сабо высказался о Виталии Буяльском после финала Кубка Украины с «Черниговом» (3:1).

– Лучший игрок финала Кубка Украины, ваша версия?

– А здесь не может быть двух мнений – Буяльский! Сыграл, как настоящий капитан, два гола забил. Такое впечатление, что мяч сам к нему прилипает, а он и забивает, когда нужно. Прекрасны оба гола – на опыте, на мастерстве.

Буяльский, безусловно, хороший полузащитник, забивающий игрок, капитан «Динамо» не первый год, но… Ну, он не работает в отборе так, как следует. Он такой себе свободный художник и, кстати, возможно, именно из-за этого он так и не перешел в какой-то хороший европейский клуб. Никогда даже не слышал, чтобы им интересовались… Сейчас ему уже 33, так что в «Динамо» он и завершит карьеру. Такая же судьба ждет и Пихаленка, на мой взгляд.

Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
Дятел ти, Йожик Йожикович: "Через те, що не працює у відборі". Буяльський у Динамо опорником починав.
