Ярмоленко обратился к Шевченко после финала Кубка Украины: «Хочу в сборную»

«Чернигов» и киевское «Динамо» встретились в среду, 20 мая, в финальном матче Кубка Украины 2025/26. Подопечные Игоря Костюка одолели соперника со счетом 3:1.

Одним из авторов голов в составе «бело-синих» стал вингер Андрей Ярмоленко, который обошел президента УАФ Андрея Шевченко в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

После игры опытный футболист пошутил над легендой украинского футбола, отвечая на вопросы журналистов:

– Вы обошли в списке лучших бомбардиров Кубка Украины Андрея Шевченко...

– Я думаю, почему он расстроен такой был на награждении. Андрей Николаевич, я шучу, потому что хочу в сборную (смеется), – ответил Ярмоленко.

Победа в финале Кубка Украины позволила киевской команде завоевать путевку в Лигу Европы, где подопечные Игоря Костюка начнут свой путь с первого квалификационного раунда.