Кубок Украины20 мая 2026, 20:54 | Обновлено 20 мая 2026, 20:58
Львов стал 5-м городом, в котором Динамо победило в финале Кубка Украины
Вспомним все города, принимавшие победные для киевлян решающие поединки турнира
Львов стал 5-м городом, в котором киевское Динамо побеждало в финалах Кубка Украины.
В решающей игре сезона 2025/26 на «Арене Львов» киевляне одолели перволиговый ФК Чернигов.
Для Динамо этот титул стал 14-м в турнире. Киевляне выигрывали финалы Кубка Украины в 1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2014, 2015, 2020, 2021 и 2026 годах.
10 раз победу бело-голубые одерживали в Киеве, еще по одному разу – в Полтаве, Харькове, Тернополе и Львове.
Города, в которых Динамо побеждало в финалах Кубка Украины
- 10 – Киев
- 1 – Полтава
- 1 – Харьков
- 1 – Тернополь
- 1 – Львов
