Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
20 мая 2026, 20:54 | Обновлено 20 мая 2026, 20:58
Львов стал 5-м городом, в котором Динамо победило в финале Кубка Украины

Вспомним все города, принимавшие победные для киевлян решающие поединки турнира

Львов стал 5-м городом, в котором киевское Динамо побеждало в финалах Кубка Украины.

В решающей игре сезона 2025/26 на «Арене Львов» киевляне одолели перволиговый ФК Чернигов.

Для Динамо этот титул стал 14-м в турнире. Киевляне выигрывали финалы Кубка Украины в 1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2014, 2015, 2020, 2021 и 2026 годах.

10 раз победу бело-голубые одерживали в Киеве, еще по одному разу – в Полтаве, Харькове, Тернополе и Львове.

Города, в которых Динамо побеждало в финалах Кубка Украины

  • 10 – Киев
  • 1 – Полтава
  • 1 – Харьков
  • 1 – Тернополь
  • 1 – Львов
Сергей Турчак
