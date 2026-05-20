  4. Суркис отреагировал на победу Динамо в Кубке Украины. Сезон неудачный
20 мая 2026, 21:03
Киевский клуб в финале одолел «Чернигов» со счетом 3:1

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис отреагировал на победу своей команды в финале Кубка Украины, где «бело-синие» одолели «Чернигов» со счетом 3:1.

«Я понимал, что мы классом выше соперника и должны одержать победу для наших болельщиков. Я считаю, что сезон неудачный, но Кубок у нас. Я чувствую, что ребята радуются. Надеюсь, что в следующем сезоне мы будем играть и в чемпионате – нам золотые медали очень подходят.

Трофей – это трофей, это история. Я благодарен Александру Шовковскому, потому что победа над «Шахтером» открыла нам путь в финал. Я благодарен ему за это, там был очень трудный матч.

Теперь мы поставили жирную точку. Я знал, что теперь у нас с «Шахтером» по 40 трофеев. Я знаю всю статистику. Это важно для болельщиков, а мы должны готовиться и сыграть в следующем сезоне гораздо лучше», – рассказал Суркис.

Николай Тытюк Источник: УПЛ-ТВ
Вітаю ! Вперед до нових перемог!!!
Чего 40!? Говорят что под 80
