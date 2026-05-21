Игорь СУРКИС: «У Буяльского действует контракт, что касается Ярмоленко...»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис оценил победу в финале Кубка Украины, которую своими голами принесли ветераны команды – полузащитник Виталий Буяльский и вингер Андрей Ярмоленко:

– Когда вы в прошлый раз включались в эфир УПЛ-ТВ, после матча с «Кривбассом», то говорили о том, что Ярмоленко, Буяльский – опытные футболисты, которые в ответственном матче сделали результат.

– Они и в финале показали, что опытные футболисты делают результат. Поэтому такие игроки и должны быть в команде. У Буяльского еще полтора года контракта. Что касается Ярмоленко...

Спросите у него. Я бы очень хотел, чтобы он играл в футбол и дальше. Хотя Андрей помог бы и в качестве спортивного директора. О совмещении роли футболиста и спортивного директора не говорим, поскольку в таком случае он повлияет на главного тренера.

– То есть вы в последнее время не говорили о его будущем, о следующем сезоне?

– Мы говорили, что он забьет и побьет рекорд. Если не в этом сезоне, то в следующем, – сказал Суркис.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 34 матча, в которых забил 12 голов. В активе Буяльского – 36 игр, десять результативных ударов и 11 ассистов.