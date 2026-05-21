Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь СУРКИС: «У Буяльского действует контракт, что касается Ярмоленко...»
Кубок Украины
21 мая 2026, 14:27 | Обновлено 21 мая 2026, 15:19
1457
0

Игорь СУРКИС: «У Буяльского действует контракт, что касается Ярмоленко...»

Президент киевского клуба оценил влияние и перспективы опытных украинских футболистов

21 мая 2026, 14:27 | Обновлено 21 мая 2026, 15:19
1457
0
Игорь СУРКИС: «У Буяльского действует контракт, что касается Ярмоленко...»
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис оценил победу в финале Кубка Украины, которую своими голами принесли ветераны команды – полузащитник Виталий Буяльский и вингер Андрей Ярмоленко:

– Когда вы в прошлый раз включались в эфир УПЛ-ТВ, после матча с «Кривбассом», то говорили о том, что Ярмоленко, Буяльский – опытные футболисты, которые в ответственном матче сделали результат.

– Они и в финале показали, что опытные футболисты делают результат. Поэтому такие игроки и должны быть в команде. У Буяльского еще полтора года контракта. Что касается Ярмоленко...

Спросите у него. Я бы очень хотел, чтобы он играл в футбол и дальше. Хотя Андрей помог бы и в качестве спортивного директора. О совмещении роли футболиста и спортивного директора не говорим, поскольку в таком случае он повлияет на главного тренера.

– То есть вы в последнее время не говорили о его будущем, о следующем сезоне?

– Мы говорили, что он забьет и побьет рекорд. Если не в этом сезоне, то в следующем, – сказал Суркис.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 34 матча, в которых забил 12 голов. В активе Буяльского – 36 игр, десять результативных ударов и 11 ассистов.

По теме:
Буяльский, сделав дубль в финале Кубка Украины, отпраздновал голевой юбилей
Ярмоленко покорил очередной бомбардирский рубеж
Ярмоленко обошел Шевченко по голам в Кубке Украины
Кубок Украины по футболу Чернигов Динамо Киев Чернигов - Динамо Игорь Суркис Виталий Буяльский Андрей Ярмоленко
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(59)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
Футбол | 20 мая 2026, 16:12 3
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»

Андрей пошутил по поводу отношения к городу в семье

Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Футбол | 21 мая 2026, 08:23 63
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников

Представители Швейцарии, Израиля, Кипра, Швеции перешли из Q1 в Q2 ЛЕ

Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Футбол | 20.05.2026, 16:51
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Кубок Украины. Саленко отметил один положительный момент в победе Динамо
Футбол | 21.05.2026, 10:17
Кубок Украины. Саленко отметил один положительный момент в победе Динамо
Кубок Украины. Саленко отметил один положительный момент в победе Динамо
Бенфика планирует попрощаться с игроком сборной Украины и нашла ему замену
Футбол | 21.05.2026, 12:44
Бенфика планирует попрощаться с игроком сборной Украины и нашла ему замену
Бенфика планирует попрощаться с игроком сборной Украины и нашла ему замену
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
20.05.2026, 07:02
Футбол
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
20.05.2026, 10:40 24
Футбол
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
21.05.2026, 06:41 12
Футбол
Сергей Бубка получил крупную сумму от россиян
Сергей Бубка получил крупную сумму от россиян
19.05.2026, 08:45 4
Другие виды
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
20.05.2026, 00:28 3
Бокс
Олейникова не сумела доиграть матч 1/8 финала в Страсбурге. Что произошло?
Олейникова не сумела доиграть матч 1/8 финала в Страсбурге. Что произошло?
20.05.2026, 13:35 15
Теннис
Андрей Шевченко обиделся на легенду Динамо и разорвал с ним все связи
Андрей Шевченко обиделся на легенду Динамо и разорвал с ним все связи
20.05.2026, 07:56 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
20.05.2026, 17:49 5
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем