Игорь СУРКИС: «У Буяльского действует контракт, что касается Ярмоленко...»
Президент киевского клуба оценил влияние и перспективы опытных украинских футболистов
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис оценил победу в финале Кубка Украины, которую своими голами принесли ветераны команды – полузащитник Виталий Буяльский и вингер Андрей Ярмоленко:
– Когда вы в прошлый раз включались в эфир УПЛ-ТВ, после матча с «Кривбассом», то говорили о том, что Ярмоленко, Буяльский – опытные футболисты, которые в ответственном матче сделали результат.
– Они и в финале показали, что опытные футболисты делают результат. Поэтому такие игроки и должны быть в команде. У Буяльского еще полтора года контракта. Что касается Ярмоленко...
Спросите у него. Я бы очень хотел, чтобы он играл в футбол и дальше. Хотя Андрей помог бы и в качестве спортивного директора. О совмещении роли футболиста и спортивного директора не говорим, поскольку в таком случае он повлияет на главного тренера.
– То есть вы в последнее время не говорили о его будущем, о следующем сезоне?
– Мы говорили, что он забьет и побьет рекорд. Если не в этом сезоне, то в следующем, – сказал Суркис.
В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 34 матча, в которых забил 12 голов. В активе Буяльского – 36 игр, десять результативных ударов и 11 ассистов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
