Суркис рассказал, будет ли Динамо делать трансферы перед Лигой Европы

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о работе команды на трансферном рынке перед стартом в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

Подопечные Игоря Костюка завоевали путевку во второй по рангу клубный турнир Европы после победы в финале Кубка Украины, где одолели «Чернигов» со счетом 3:1.

– Вы квалифицировались в Лигу Европы, старт с первого раунда, осталось полтора месяца. Думают ли в клубе об усилении?

– Мы думаем об усилении, но не собираемся ни в коем случае закрывать дорогу нашей молодежи. Я разговаривал с президентом Ассоциации футбола (Андреем Шевченко – прим), он мне говорил, что молодежь нужно тренировать, нужно набираться опыта.

Мы будем усиливать отдельные позиции, но ни в коем случае не будем закрывать дорогу нашим молодым ребятам, – признался Суркис.

Среди возможных соперников киевского клуба фигурируют шесть команд: «Войводина» (Сербия), «Жилина» (Словакия), «Университет Клуж» (Румыния), «Алюминий» (Словения), «Дерри Сити» (Ирландия) и «Вестри» (Исландия).