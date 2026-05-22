Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суркис рассказал, будет ли Динамо делать трансферы перед Лигой Европы
Кубок Украины
22 мая 2026, 11:11 | Обновлено 22 мая 2026, 11:50
787
2

Суркис рассказал, будет ли Динамо делать трансферы перед Лигой Европы

Киевский клуб сделает ставку на развитие молодежи и собственных воспитанников

22 мая 2026, 11:11 | Обновлено 22 мая 2026, 11:50
787
2 Comments
Суркис рассказал, будет ли Динамо делать трансферы перед Лигой Европы
ФК Динамо Киев

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о работе команды на трансферном рынке перед стартом в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

Подопечные Игоря Костюка завоевали путевку во второй по рангу клубный турнир Европы после победы в финале Кубка Украины, где одолели «Чернигов» со счетом 3:1.

– Вы квалифицировались в Лигу Европы, старт с первого раунда, осталось полтора месяца. Думают ли в клубе об усилении?

– Мы думаем об усилении, но не собираемся ни в коем случае закрывать дорогу нашей молодежи. Я разговаривал с президентом Ассоциации футбола (Андреем Шевченко – прим), он мне говорил, что молодежь нужно тренировать, нужно набираться опыта.

Мы будем усиливать отдельные позиции, но ни в коем случае не будем закрывать дорогу нашим молодым ребятам, – признался Суркис.

Среди возможных соперников киевского клуба фигурируют шесть команд: «Войводина» (Сербия), «Жилина» (Словакия), «Университет Клуж» (Румыния), «Алюминий» (Словения), «Дерри Сити» (Ирландия) и «Вестри» (Исландия).

По теме:
Шевченко посоветовали коуча для сборной Украины. Нашли роль и Мальдере
Легенда Динамо: «Нужно понимать, какую задачу перед ним поставит Суркис»
Маркевич назвал игроков, которые точно нужны Динамо: «Это пойдет на пользу»
Лига Европы Динамо Киев Кубок Украины по футболу Чернигов Чернигов - Динамо Игорь Суркис Андрей Шевченко
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВЕРНИДУБ: «Я понимал, что будет тяжело. Надеюсь, ребята меня услышат»
Футбол | 22 мая 2026, 08:14 1
ВЕРНИДУБ: «Я понимал, что будет тяжело. Надеюсь, ребята меня услышат»
ВЕРНИДУБ: «Я понимал, что будет тяжело. Надеюсь, ребята меня услышат»

Юрій Вернидуб розповів про причини успіхів

Таблица коэффициентов УЕФА. Англия проводит феноменальный сезон
Футбол | 21 мая 2026, 09:50 3
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия проводит феноменальный сезон
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия проводит феноменальный сезон

В финале Лиги Европы Астон Вилла переграла Фрайбург со счетом 3:0

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 22.05.2026, 01:23
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Решение принято. Лунин выбрал клуб на следующий сезон
Футбол | 22.05.2026, 08:48
Решение принято. Лунин выбрал клуб на следующий сезон
Решение принято. Лунин выбрал клуб на следующий сезон
Роналду впервые стал чемпионом! Аль-Наср разгромил Дамак с дублем Криштиану
Футбол | 22.05.2026, 04:55
Роналду впервые стал чемпионом! Аль-Наср разгромил Дамак с дублем Криштиану
Роналду впервые стал чемпионом! Аль-Наср разгромил Дамак с дублем Криштиану
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
так і напиши-що всі гроші в казино в Монако, а ви тримайтесь там)))
Ответить
0
по пути Руха.
те тоже сделали стаку на воспитанников, потом лучших продали, а на днях Гриша объявит, что лавочка закрылась
Ответить
0
Популярные новости
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
20.05.2026, 10:40 24
Футбол
Чисора назвал победителя боя Усик – Верховен. Это настоящий шок
Чисора назвал победителя боя Усик – Верховен. Это настоящий шок
21.05.2026, 08:02 5
Бокс
Украина переиграла Португалию. Выход в плей-офф практически гарантирован
Украина переиграла Португалию. Выход в плей-офф практически гарантирован
21.05.2026, 10:47 1
Другие виды
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
21.05.2026, 06:41 14
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
21.05.2026, 07:27 8
Футбол
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
21.05.2026, 09:51 18
Футбол
Олейникова не сумела доиграть матч 1/8 финала в Страсбурге. Что произошло?
Олейникова не сумела доиграть матч 1/8 финала в Страсбурге. Что произошло?
20.05.2026, 13:35 16
Теннис
Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко
Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко
22.05.2026, 06:23 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем