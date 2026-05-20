  4. Астон Вилла внесет изменения в форму на матч финала Лиги Европы
20 мая 2026, 20:46 | Обновлено 20 мая 2026, 21:32
Астон Вилла внесет изменения в форму на матч финала Лиги Европы

Причина в том, что в Турции запрещена реклама азартных игр и казино

Getty Images/Global Images Ukraine. Олли Уоткинс

Английский футбольный клуб «Астон Вилла» вынужден будет сменить надпись на футболках в матче с «Фрайбургом» в финале Лиги Европы, который совсем скоро стартует в Стамбуле.

Дело в том, что в Турции запрещена реклама азартных игр и казино, а на футболках бирмингемцев обычно красуется логотип Betano. Английский коллектив сыграет в форме с надписью Aston Villa Foundation – одним из социальных проектов клуба.

Подопечные Унаи Эмери считаются фаворитами поединка, который начнется в 22:00.

Руслан Полищук Источник: FourFourTwo
