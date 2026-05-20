  4. Верес потерял ключевого игрока перед матчем с Металлистом 1925
Верес потерял ключевого игрока перед матчем с Металлистом 1925

Виталий Бойко получил тяжелую травму

ФК Верес. Виталий Бойко

В заключительном туре УПЛ «Верес» не сможет рассчитывать на своего ключевого полузащитника Виталия Бойко, сообщает сайт ровенского клуба.

Отмечается, что 28-летний игрок в матче с «Карпатами» повредил крестообразные связки, поэтому не сможет принять участие в поединке с «Металлистом 1925».

На счету Бойко пять голов и две результативные передачи в 29 матчах за «Верес» в текущем сезоне.

После 29 туров УПЛ «Верес» занимает 10-е место в турнирной таблице с 31 очком в активе. Матч против «Металлиста 1925» запланирован на воскресенье, 24 мая.

Андрей Плыгун Источник: ФК Верес
