Андрей КОЖУХАР: «Надо пытаться не прижиматься к своим воротам»

Голкипер «Вереса» Андрей Кожухар прокомментировал поражение от «Карпат» (0:2) в матче 29-го тура УПЛ:

«Скажу так, результаты ожидаем, ибо я знаю, что «Карпаты» дома играют очень сильно с их болельщиками. Как по мне, команда в домашних играх выглядит намного агрессивнее, поэтому, конечно, я ожидал непростого матча. Самое обидное, что все ждали, что мы пропустим с игры, а нам забили со стандартов. По такой игре, если дотерпеть и грамотно сыграть в обороне, то могли бы рассчитывать на какие-то очки. Но на стандартах нас не первый раз наказывают, у нас есть команду забираться с этим, тренера посмотрят. Надо пытаться не прижиматься к своим воротам и искать счастья в контратаках. Я думаю у нас есть для этого футболисты, у них есть хорошие данные в плане скорости, поэтому почему бы и нет, мы планировали именно там и играть сегодня».