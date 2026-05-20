Игорь КОСТЮК – о Кубке Украины, Ярмоленко, Караваеве и Лиге Европы

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк ответил на вопросы журналистов после финала Кубка Украины, где его подопечные одолели «Чернигов» со счетом 3:1.

– «Динамо» вышло в еврокубки. В связи с этим будете ли вы просить у президента клуба какое-нибудь кадровое усиление на следующий сезон?

– В первую очередь хотел бы всех поздравить с праздником футбола. Прекрасная организация финала, выдался настоящий кубковый матч. Что касается вашего вопроса, то, конечно, мы работаем в этом направлении, рассматриваем варианты, есть позиции, нуждающиеся в усилении.

– Ярмоленко забил пять голов в шести последних матчах. Хотите ли вы, чтобы он продолжил карьеру в следующем сезоне?

– Ярмоленко передает свой опыт молодым игрокам. И на футбольном поле, и в раздевалке. Нам очень полезно. По окончании сезона мы будем обсуждать с Андреем то, как он себя чувствует, какие у него планы. Исходя из этого, будем о чем-то договариваться.

– Вы уже решили, в каком городе будете проводить свои домашние еврокубковые матчи?

– В Польше, в Люблине. Пока нас ждет квалификация Лиги Европы. Первая задача – пройти этот плей-офф.

– Оказалось, что вы были готовы к дождю – не оказались в футболке, когда он начался. Кто за это отвечает?

– Дочь. (Улыбается).

– «Динамо» придется рано стартовать в квалификации Лиги Европы, 9 июля. Известно ли что-нибудь о планах подготовки вашей команды к новому сезону?

– Мы уже полностью спланировали сбор, даты матчей, все обработали в этом направлении, прекрасно понимаем, когда собираемся, когда начинаем работу.

– На перерыв команды ушли при ничейном счете на табло. Были ли какие-то опасения за результат?

– Да, была ничья, при одном ударе по нашим воротам. Вы видели сколько моментов мы создали. Однако бремя ответственности за результат и напряжение из-за этого не позволили реализовать наши моменты. В перерыве мы говорили с ребятами об этом.

Во втором тайме опытные Буяльский и Ярмоленко реализовали свои моменты. Мы, кроме этого, еще много моментов создали. Как и в предыдущих матчах, волшебник-вратарь команды соперника творил чудеса. Но в итоге матч логически завершился победой нашей команды.

– Главный тренер «Чернигова» сказал, что у его клуба есть предложения по вратарю команды Татаренко и ждет предложение от «Динамо». Нужен вам такой голкипер?

– У нас есть свои вратари, на которых рассчитываем, наши воспитанники. Да, есть линии, которые нуждаются в усилении, но вратарская позиция у нас пока закрыта.

– Как оцените сегодняшний успех клуба?

– Перед нами стояла задача победить в Кубке Украины. Мы ее выполнили. Как вы видели, мы ввели в состав многих молодых футболистов, это философия нашего клуба на данный момент. Мы приняли команду, когда она шла в турнирной таблице на седьмом месте, а сейчас – на четвертой позиции.

Однако мы потеряли очки там, где не должны были этого делать. К примеру, после матчей сборных, когда состав был разбалансирован. Это опыт для меня как для тренера. К этим матчам нужно иначе готовиться. Кроме того, у нас отменяли, забирали голы. Это тоже повлияло на итоговый результат в турнирной таблице.

– Какие ваши ближайшие планы как наставника команды?

– Мы уже подготовили план на межсезонные сборы. Готовимся к ним. С президентом будем говорить об усилении команды, работаем в этом направлении. Уже 9 июля стартует квалификация Лиги Европы, у ребят не будет много времени для отдыха – 14 июня мы отправляемся на сборы в Австрию.

– Можете ли вы анонсировать какое-то кадровое усиление?

– Пока нет. Пока не подпишем все документы – никаких анонсов. Трансферный рынок любит тишину.

– Какая ситуация с Караваевым? Ходят слухи, что он может сменить клуб летом?

– У него заканчивается контракт, будем разговаривать с ним. Надо найти компромисс, взаимные договоренности, чтобы Александр продлил контракт и остался у нас в клубе.

– Впереди у «Динамо» 100-летие клуба. Какие цели в связи с этим будут?

– Мы только заканчиваем сезон. С президентом поговорим уже после последней игры. В том числе по планам и задачам.

– Как по 10-балльной системе оцените сезон? Завоеван Кубок Украины, но есть неудачные выступления в чемпионате Украины и еврокубках.

– Никакой шкалы здесь нет. В еврокубках у нас уже не было шансов пробиться дальше. Так что любая шкала здесь неактуальна.

– Как оцените свой вклад в это «Динамо»? Готовы ли вы бороться за самые высокие цели в следующем сезоне?

– Мы работаем в большом клубе, здесь всегда максимальные задачи. Свой вклад? Мы завоевали Кубок Украины. Раз это так, то это хорошо.

– Говорят, что побеждает команда, а проигрывает тренер. И все же ощущаете ли вы какой-нибудь свой вклад в сегодняшний успех?

– Когда есть победа, тренер тоже к ней причастен. Он ведь выбирает и план на игру, и состав. Так что заслуга в сегодняшней победе и нашего тренерского штаба, и моя, в частности, большая, – подытожил Костюк.