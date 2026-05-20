Такое не прощают. Забарный взбесил фанатов съемкой под вражеский гимн

Защитник ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный неожиданно для себя столкнулся с критикой со стороны болельщиков парижского клуба.

В своих социальных сетях украинец опубликовал рекламный ролик Coca-Cola с собственным участием. Илья стал послом рекламной кампании бренда, посвященной предстоящему ЧМ-2026. Однако Забарный допустил одну важную ошибку: ролик сопровождался песней «Jump» группы Van Halen, которая, в свою очередь, является культовым гимном «Марселя» – принципиального соперника ПСЖ. Композиция исполняется перед каждым домашним матчем «Олимпика» на стадионе «Оранж Велодром» с декабря 1986 года.

Болельщики парижан сразу же набросились на украинца в комментариях из-за неудачного выбора звукового сопровождения. Забарный отреагировал на хейт, удалив скандальный пост. На данный момент публикация на странице игрока отсутствует.