19-я команда АПЛ заработала больше Барселоны

Английские клубы доминируют в еврокубках, и в каждом таком турнире в финале есть британская команда: «Арсенал», «Астон Вилла» и «Кристал Пэлас». Главной причиной такой ситуации стали дорогие телеконтракты английской Премьер-лиги.

К примеру, в третий раз за шесть лет вылетевший в Чемшионшип «Бернли» пополнил казну клуба на 58 млн евро. «Барселона» – лучшая команда Ла Лиги, для сравнения, получит только 53 миллиона.

Каталонский гранд также зарабатывает на рекламных контрактах, продажах футболок и билетов.