Англия20 мая 2026, 19:11
1149
0
19-я команда АПЛ заработала больше Барселоны
Продажа телеправ позволяет английским клубам доминировать в Европе
Английские клубы доминируют в еврокубках, и в каждом таком турнире в финале есть британская команда: «Арсенал», «Астон Вилла» и «Кристал Пэлас». Главной причиной такой ситуации стали дорогие телеконтракты английской Премьер-лиги.
К примеру, в третий раз за шесть лет вылетевший в Чемшионшип «Бернли» пополнил казну клуба на 58 млн евро. «Барселона» – лучшая команда Ла Лиги, для сравнения, получит только 53 миллиона.
Каталонский гранд также зарабатывает на рекламных контрактах, продажах футболок и билетов.
