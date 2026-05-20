Туран действительно может покинуть Шахтер. Рассмотрит варианты из Европы

39-летний наставник «Шахтера» Арда Туран, который в своем дебютном сезоне в Украине выиграл Премьер-лигу и довел «горняков» до полуфинала Лиги конференций, может завершить работу в донецком клубе уже после первого же сезона.

Интерес к сотрудничеству с Тураном проявляет «Бешикташ», президент которого Сердар Адалы недавно провел личную встречу с наставником, предложив работу в Стамбуле.

Однако Туран, поблагодарив босса «Бешикташа», попросил больше времени на решение, мотивировав это тем, что он также хочет рассмотреть варианты из Европы.

Отметим, что контракт Турана с «Шахтером» действует до лета 2027 года, и в нем содержится опция досрочного расторжения в 5 миллионов евро.