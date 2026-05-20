  4. Журналист: «Арда Туран возглавит Галатасарай»
20 мая 2026, 17:13 | Обновлено 20 мая 2026, 17:42
Журналист: «Арда Туран возглавит Галатасарай»

Но сначала турецкий специалист хочет проявить себя в Европе

Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран вернется в Турцию и возглавит местный «Галатасарай» через несколько лет.

Накануне появились слухи, что турецкий специалист может стать тренером «Бешикташа». Известный спортивный комментатор Эртем Шенер, ссылаясь на собственные источники, опроверг эту информацию и сообщил, что Туран в Турции может возглавить только одну команду.

«Арда Туран не придет в «Бешикташ». Конечно, руководство «Бешикташа» не скажет ему «нет». Кто вообще скажет «нет» Арде Турану? Но в его биографии есть одна деталь, которая заставит самого тренера отказаться от такого предложения. Это его связь с «Галатасараем». Арда Туран придет только в «Галатасарай». Это произойдет через 3–4 года, через 5 лет. Не сейчас. Сейчас цель Арды Турана – Европа», – сказал журналист.

По словам Шенера, руководство «Бешикташа» пока вообще не рассматривает на должность главного тренера турецких специалистов.

Арда Туран является воспитанником «Галатасарая» – одного из самых принципиальных соперников «Бешикташа». Он выступал в его составе с 2004 по 2011 и с 2020 по 2022 годы.

Арда Туран Галатасарай Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Турции по футболу
Андрей Плыгун Источник
Шахтер может получить огромные деньги за Турана. Появился претендент
І кого він тільки не очолить !
Є такий качиний тест - Якщо воно виглядає, як качка, плаває, як качка, і кахкає, як качка, то це, імовірно, і є качка. Ось це і виглядає, і кахкає...
