Украинец вошел в ТОП-3 «диспетчеров» в европейском чемпионате
Александр играет очень важную роль в Трабзонспоре
29-летний украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков попал сразу в два важных рейтинга по ключевым показателям в чемпионате Турции.
Как отмечает аналитический портал Futbol Verileri, по итогам сезона украинец входит в ТОП-3 игроков Суперлиги по количеству ключевых пасов (68) и созданных голевых моментов (14). В первом случае Зубков уступает лишь полузащитнику «Газиантепа» Александру Максиму и хавбеку «Бешикташа» Оркуну Конкчу. Во втором Александра опережают тот же Конкчу и Лерой Сане, выступающий в составе «Галатасарая».
В текущем сезоне Зубков забил четыре гола и отдал 12 результативных передач в 36 матчах за «Трабзонспор».
