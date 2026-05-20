  4. Украинец вошел в ТОП-3 «диспетчеров» в европейском чемпионате
20 мая 2026, 16:54 | Обновлено 20 мая 2026, 17:31
Украинец вошел в ТОП-3 «диспетчеров» в европейском чемпионате

Александр играет очень важную роль в Трабзонспоре

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

29-летний украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков попал сразу в два важных рейтинга по ключевым показателям в чемпионате Турции.

Как отмечает аналитический портал Futbol Verileri, по итогам сезона украинец входит в ТОП-3 игроков Суперлиги по количеству ключевых пасов (68) и созданных голевых моментов (14). В первом случае Зубков уступает лишь полузащитнику «Газиантепа» Александру Максиму и хавбеку «Бешикташа» Оркуну Конкчу. Во втором Александра опережают тот же Конкчу и Лерой Сане, выступающий в составе «Галатасарая».

В текущем сезоне Зубков забил четыре гола и отдал 12 результативных передач в 36 матчах за «Трабзонспор».

Александр Зубков Трабзонспор чемпионат Турции по футболу
Андрей Плыгун
Оцените материал
