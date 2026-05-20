  4. Без Эстевао и Антони. Самые дорогие бразильцы, которые пропустят ЧМ-2026
20 мая 2026, 15:46 | Обновлено 20 мая 2026, 16:13
Transfermarkt назвал игроков с наибольшей стоимостью, не попавших в заявку сборной Бразилии

Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

Итальянский тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти назвал игроков, которые отправятся на чемпионат мира 2026 года.

Среди футболистов, по разным причинам не попавших в заявку сборной Бразилии, оказались Эстевао, Жоау Педру, Родриго, Антони, Савиньо, Ришарлисон и другие известные игроки.

По этому поводу известный статистический портал Transfermarkt опубликовал список игроков с самой большой рыночной стоимостью, которые не поедут на чемпионат мира.

Игроки с наибольшей рыночной стоимостью, по данным Transfermarkt, которые не включены в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года

  • 80 млн евро – Эстевао (Челси), 19 лет
  • 75 млн евро – Жоау Педру (Челси), 24 года
  • 50 млн евро – Мурилло (Ноттингем Форест), 23 года
  • 50 млн евро – Родриго (Реал), 25 лет
  • 45 млн евро – Андрей Сантос (Челси), 22 года
  • 40 млн евро – Савиньо (Манчестер Сити), 22 года
  • 40 млн евро – Эдерсон (Аталанта), 26 лет
  • 40 млн евро – Антони (Бетис), 26 лет
  • 38 млн евро – Витор Роке (Палмейрас), 21 год
  • 35 млн евро – Жоау Гомес (Вулверхэмптон), 25 лет
  • 28 млн евро – Ришарлисон (Тоттенхэм Хотспур), 29 лет
