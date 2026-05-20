Без Эстевао и Антони. Самые дорогие бразильцы, которые пропустят ЧМ-2026
Transfermarkt назвал игроков с наибольшей стоимостью, не попавших в заявку сборной Бразилии
Итальянский тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти назвал игроков, которые отправятся на чемпионат мира 2026 года.
Среди футболистов, по разным причинам не попавших в заявку сборной Бразилии, оказались Эстевао, Жоау Педру, Родриго, Антони, Савиньо, Ришарлисон и другие известные игроки.
По этому поводу известный статистический портал Transfermarkt опубликовал список игроков с самой большой рыночной стоимостью, которые не поедут на чемпионат мира.
Игроки с наибольшей рыночной стоимостью, по данным Transfermarkt, которые не включены в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года
- 80 млн евро – Эстевао (Челси), 19 лет
- 75 млн евро – Жоау Педру (Челси), 24 года
- 50 млн евро – Мурилло (Ноттингем Форест), 23 года
- 50 млн евро – Родриго (Реал), 25 лет
- 45 млн евро – Андрей Сантос (Челси), 22 года
- 40 млн евро – Савиньо (Манчестер Сити), 22 года
- 40 млн евро – Эдерсон (Аталанта), 26 лет
- 40 млн евро – Антони (Бетис), 26 лет
- 38 млн евро – Витор Роке (Палмейрас), 21 год
- 35 млн евро – Жоау Гомес (Вулверхэмптон), 25 лет
- 28 млн евро – Ришарлисон (Тоттенхэм Хотспур), 29 лет
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
