Александр ГРИЦАЙ: «Мальдера именно тактик такой»
Экс-полузащитник «Днепра» прокомментировал назначение нового тренера сборной Украины
Известный украинский специалист Александр Грицай в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о новом коуче сборной Украины Андреа Мальдере.
– Александр, что можете сказать о новом главном тренере сборной Украины Андреа Мальдере?
– Я, когда проходил курсы, то Мальдера у нас вел одну лекцию. Тогда мне он очень понравился. Мальдера именно тактик такой.
– До сборной Украины итальянский алленаторе главным тренером не был еще?
– Не был, не был. Но тем не менее. Посмотрим.
Ранее стало известно, кто повлиял на решение Шевченко назначить Мальдеру
