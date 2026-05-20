Александр ГРИЦАЙ: «Мальдера именно тактик такой»

Известный украинский специалист Александр Грицай в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о новом коуче сборной Украины Андреа Мальдере.

– Александр, что можете сказать о новом главном тренере сборной Украины Андреа Мальдере?

– Я, когда проходил курсы, то Мальдера у нас вел одну лекцию. Тогда мне он очень понравился. Мальдера именно тактик такой.

– До сборной Украины итальянский алленаторе главным тренером не был еще?

– Не был, не был. Но тем не менее. Посмотрим.

