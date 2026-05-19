Известно, кто повлиял на решение Шевченко назначить Мальдеру

По информации известного журналиста и комментатора Виктора Вацко, лидеры сборной Украины обратились к президенту УАФ Андрею Шевченко с просьбой назначить тренером именно Андреа Мальдеру.

«Ключевое в назначении Мальдеры – мнение ведущих игроков. Игроки едва ли не просили остановиться на кандидатуре Мальдеры. Футболисты считают, что Андреа может дать им что-то новое в карьере».

«И они просили Шевченко дать Мальдере шанс», – сказал Вацко.

Итальянский специалист получил контракт на два года с опцией продления.