Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, кто повлиял на решение Шевченко назначить Мальдеру
Сборная УКРАИНЫ
19 мая 2026, 19:12 | Обновлено 19 мая 2026, 19:30
1855
7

Известно, кто повлиял на решение Шевченко назначить Мальдеру

Игроки сами попросили президента УАФ

19 мая 2026, 19:12 | Обновлено 19 мая 2026, 19:30
1855
7 Comments
Известно, кто повлиял на решение Шевченко назначить Мальдеру
УАФ. Мальдера и Шевченко

По информации известного журналиста и комментатора Виктора Вацко, лидеры сборной Украины обратились к президенту УАФ Андрею Шевченко с просьбой назначить тренером именно Андреа Мальдеру.

«Ключевое в назначении Мальдеры – мнение ведущих игроков. Игроки едва ли не просили остановиться на кандидатуре Мальдеры. Футболисты считают, что Андреа может дать им что-то новое в карьере».

«И они просили Шевченко дать Мальдере шанс», – сказал Вацко.

Итальянский специалист получил контракт на два года с опцией продления.

По теме:
ВИДЕО. Андреа Мальдера посетил первую тренировку в Украине
Эксперт: «Цыганкову нужна конкуренция. Хороший вызов в сборную Украины»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Чувствую ответственность перед каждым солдатом»
Виктор Вацко Андреа Мальдера Андрей Шевченко сборная Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Виктор Вацко
Оцените материал
(49)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался
Футбол | 19 мая 2026, 07:08 6
Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался
Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался

Украинец поблагодарил Карвахаля

Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
Футбол | 19 мая 2026, 04:44 13
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины

Вместо Гуцуляка будет вызван Волошин

Динамо запланировало два перехода. Трансфер игрока, похожего на Ваната
Футбол | 19.05.2026, 18:48
Динамо запланировало два перехода. Трансфер игрока, похожего на Ваната
Динамо запланировало два перехода. Трансфер игрока, похожего на Ваната
Стародубцева выиграла первый матч на WTA 250 в Рабате и вышла на Калинину
Теннис | 19.05.2026, 18:19
Стародубцева выиграла первый матч на WTA 250 в Рабате и вышла на Калинину
Стародубцева выиграла первый матч на WTA 250 в Рабате и вышла на Калинину
Шевченко сказал Суркисам «нет». Самый громкий трансфер Динамо
Футбол | 19.05.2026, 08:42
Шевченко сказал Суркисам «нет». Самый громкий трансфер Динамо
Шевченко сказал Суркисам «нет». Самый громкий трансфер Динамо
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
"да вы у любого спросите... кто здесь у нас любой?" (Убить дракона). І дійсно, хто ці валєнтіни терешкови збірної, які вмовляли Шеву взяти тренером його корєша.
Ответить
+4
Вікторія феншуй офіс вплинула, що тут думати ще.
Ответить
+3
Ну то може й добре що такі гравці не стали підопічними Маркевича. Про них вже ходила слава, що вони слухають Бутирку і не дуже патріотично свідомі. Так що Бог з ними. Чесно кажучи, інтерес згас до збірної. А там подивимося, може Малдера дійсно з них щось зліпить.
Ответить
+1
Даже коментувати не хочу.
Ответить
+1
Ведущие игроки это типа те кто завтра закончит играть? 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
а прізвища у тих провідних гравців є? чи це таємниця?
Ответить
0
Популярные новости
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
18.05.2026, 10:05 18
Футбол
ИТАУМА: «Усик, конечно, заслужил, но, честно говоря, это какое-то безумие»
ИТАУМА: «Усик, конечно, заслужил, но, честно говоря, это какое-то безумие»
18.05.2026, 06:32
Бокс
ФОТО. Жена Усика поделилась горячим снимком: сеть в восторге
ФОТО. Жена Усика поделилась горячим снимком: сеть в восторге
18.05.2026, 20:12 4
Бокс
Моуриньо готов возглавить Реал, если продадут звезду и капитана за €150 млн
Моуриньо готов возглавить Реал, если продадут звезду и капитана за €150 млн
18.05.2026, 01:44 4
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
18.05.2026, 06:23 11
Футбол
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
17.05.2026, 20:58 13
Бокс
УСИК: «Аль-Шейх сказал, что нашел соперника для меня. Будет великий бой»
УСИК: «Аль-Шейх сказал, что нашел соперника для меня. Будет великий бой»
18.05.2026, 11:14 1
Бокс
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
19.05.2026, 09:13 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем