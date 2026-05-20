ДЕВУШКА ДНЯ. Красавица из Вест Хэма, о которой говорит Англия

Английская футболистка Риа Боуз стремительно набирает популярность не только благодаря своей игре, но и из-за эффектного lifestyle-контента в соцсетях.

19-летняя футболистка выступает за «Вест Хэм» и считается одной из самых перспективных молодых футболисток Англии. Ранее Риа играла в системе «Челси», а также провела период в португальском «Спортинге».

Помимо футбола, Боуз активно ведет Instagram и TikTok, где регулярно публикует стильные фото, тренировки и кадры с матчей. Именно благодаря этому вокруг футболистки уже сформировалась большая фан-база.

В комментариях подписчики часто называют ее «новой звездой женского футбола» и одной из самых красивых молодых спортсменок Англии.