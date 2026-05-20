  4. Невероятный сезон. Хавбек Арсенала побил очередной рекорд
20 мая 2026, 14:59 | Обновлено 20 мая 2026, 15:30
Невероятный сезон. Хавбек Арсенала побил очередной рекорд

Дауман стал самым молодым чемпионом

Getty Images/Global Images Ukraine. Макс Дауман

Во вторник Арсенал завоевал чемпионский титул в Англии, а юный атакующий полузащитник Макс Дауман побил рекорд АПЛ и стал самым молодым чемпионом в истории.

Макс в 16 лет и 139 дней побил рекорд, который принадлежал футболисту Манчестер Сити Филу Фодену. Он завоевал чемпионство в 17 лет и 350 дней.

Это не первый рекорд Даумена.

Он стал самым молодым игроком в истории АПЛ, самым молодым автором гола в АПЛ, а также успел стать самым молодым футболистом в истории Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Макс за первую команду провел 12 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Макс Дауман Арсенал Лондон Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: BBC
