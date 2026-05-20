Невероятный сезон. Хавбек Арсенала побил очередной рекорд
Дауман стал самым молодым чемпионом
Во вторник Арсенал завоевал чемпионский титул в Англии, а юный атакующий полузащитник Макс Дауман побил рекорд АПЛ и стал самым молодым чемпионом в истории.
Макс в 16 лет и 139 дней побил рекорд, который принадлежал футболисту Манчестер Сити Филу Фодену. Он завоевал чемпионство в 17 лет и 350 дней.
Это не первый рекорд Даумена.
Он стал самым молодым игроком в истории АПЛ, самым молодым автором гола в АПЛ, а также успел стать самым молодым футболистом в истории Лиги чемпионов.
В нынешнем сезоне Макс за первую команду провел 12 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Aged 16 years and 139 days old, Max Dowman is the youngest ever player to win the Premier League title. 🏆 pic.twitter.com/tfrfeqj4s5— Squawka (@Squawka) May 19, 2026
