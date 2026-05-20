  4. ШЕВЧЕНКО: «Так решило руководство. Ему нужно дать время»
20 мая 2026, 08:24 | Обновлено 20 мая 2026, 09:13
Никита похвалил Андреа Мальдеру

УАФ. Андреа Мальдера

Бывший игрок национальной сборной Украины Никита Шевченко оценил назначение Андреа Мальдеры на должность главного тренера сборной «сине-желтых».

«Я пересекался с Мальдерой на двух сборах. Остались только положительные, одобрительные впечатления. Андреа – хороший человек и специалист. Мне очень нравилось с ним работать. Он очень придирчив к деталям. То, что я видел со стороны – это то, что он очень хорошо объяснял ребятам, хорошо разбирался в соперниках. Скрупулезный человек.

Общение проходило в основном на английском. А тем, кто не понимал, помогали те, кто играл в Европе. Я не помню, чтобы были какие-нибудь проблемы. Да и Андрей Николаевич был – если возникали какие-то проблемы с итальянским, то он переводил.

Не вижу проблемы в приглашении иностранного, а не украинского тренера. Так решило руководство. Вижу, что сейчас много споров по этой теме, люди разделились на лагеря. Но нужно дать время, ведь специалист очень хороший», – сказал Шевченко.

Никита Шевченко был в заявке сборной Украины в 7 матчах, когда тренером был Андрей Шевченко. Тогда Мальдера входил в тренерский штаб. Вратарь попадал в заявку на матчи против Исландии, Сербии (оба – 2016), Хорватии, Мальты, Финляндии (все – 2017), а также Испании и Германии (все – 2020).

Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
